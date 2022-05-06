自民黨青年局訪桃園 鄭文燦感謝日本支持台灣加入CPTPP

日本執政黨自由民主黨所屬的青年局局長小倉將信等眾議員，3至7日以外交泡泡形式訪台，今天拜會桃園市長鄭文燦，並參訪台灣橫浜八景島公司在中壢的「Xpark」。訪問團和市府團隊針對台日政經、貿易、文化、教育、青年交流等議題交換意見。

鄭文燦說，自民黨青年局是隸屬於自民黨的組織之一，由45歲以下的自民黨員組成，共有22萬名青年黨員，包括1327名地方議員及學生，是推動台日交流重要窗口，成員們都非常有國際視野，也致力於深化台日關係，積極推動台日友好交流，相信台日之間會在非常堅實的友誼基礎上，繼續拓展共同利益、分享共同價值。

鄭文燦也恭喜小倉將信就任青年局長，並衷心感謝去年日本在台灣抗疫困難時候，率先贈大量疫苗，期盼桃園與自民黨青年局持續緊密互動，促進雙方各項交流。

鄭文燦也感謝日本政府支持台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台灣能夠參與國際重要組織，相信對地緣政治、亞太安全及民主陣營都有很大幫助，未來除了安全、科技、半導體之外，也將持續推動更多台日合作項目。

青年局長小倉將信眾議員和部分團員來台受居隔影響，今天透過視訊方式與會，對近日台灣疫情日趨嚴峻表達關心，並指出台灣和日本共享自由、民主等共同價值，在疫情期間仍扮演世界經濟的重要角色，青年局支持台灣加入CPTPP，也支持台灣參與WTO等世界組織。

青年局代理局長鈴木憲和眾議員表示，感謝台灣近日放寬福島5縣市食品進口管制，也感謝桃園市政府在嚴格防疫規定下，仍協助安排Xpark等參訪地點，參訪過程感受到桃園的溫暖和光明未來，希望鄭文燦能夠繼續扮演台日之間交流的橋樑。

日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰表示，今年適逢日台交流協會成立50周年，自民黨青年局與台灣政府對話非常豐富，包括台灣加入CPTPP議題，也包括戰略合作、醫療合作等，在在加深台日友好關係，期盼疫情結束，早日恢復雙方實體交流。

桃園市政府秘書處顏子傑處長說，台灣與日本不論在文化及貿易方面均交流密切，桃園也積極與日本城市交流，現有6個日本友好城市，疫情前雙方經常透過城市馬拉松等多元活動密切互動。疫情期間，桃園市政府出版「桃園散策」，精選桃園與日本有關的歷史景點，盼桃園成為日本高中生疫後修學旅行首選地點。