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真善美基金會挺醫護 送民眾認購禮盒至桃園4醫院

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
真善美社會福利基金會今送400份民眾認購的手作花給桃園4醫院，為醫護人員打氣。圖／真善美基金會提供
真善美社會福利基金會今送400份民眾認購的手作花給桃園4醫院，為醫護人員打氣。圖／真善美基金會提供

本周日就是母親節，真善美社會福利基金會今年持續推出憨兒手作玫瑰花，也和中華郵政桃園總局合作，在27家支局共同推廣販售；今也送400份民眾認購的手作花，贈送給桃園部立醫院、聯新國際醫院、中壢天晟醫院及桃園國軍總醫院的醫護人員，為他們打氣。

今年基金會創新產品有玫瑰小夜燈及園區內栽種的多肉DIY禮盒，近日台灣疫情如海嘯侵襲，第一線的醫護人員堅守崗位相當辛苦，真善美社會福利基會為醫護人員打氣加油，第3年挺醫護募集禮品，但疫情來了募集的成效反而不理想，原預計募集1000份送愛禮品贈送醫護，最後募得397份，儘管成效不佳，但禮品卻別具意義。

基金會表示，禮盒內容由真善美社會福利基金會憨兒們親手包裝，內容有憨兒手作鉛筆玫瑰花以及與營養師合作的飽飽凍，透過社會大眾的募集，認購憨兒手作品，同時也把愛心商品轉贈醫護。

真善美社會福利基金會附設希望家園主任鍾淑貞表示，憨兒手作玫瑰花是他們累積1年成果，今年義賣成果不如以往，但疫情嚴峻憨，憨兒們都待在園內有事讓他們，能學習專注力，能把他們的手作品送給辛苦的醫護人員，對他們已經是滿滿的成就感。

桃園部立醫院、聯新國際醫院、中壢天晟醫院及桃園國軍總醫院皆由院方代表接受並感謝民眾的愛心，並會把禮品優先送到急診以及專責病房醫護人員的手裡。

桃園 醫護人員 疫情

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