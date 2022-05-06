桃園北區客家會館獲澳洲、義大利國際設計大賽獎

桃園市政府新工處主辦「桃園北區客家會館新建工程」，獲「2022年義大利設計大獎A'Design Award-銅獎」及「2022年布里斯本設計大獎Brisbane Design Awa-銀獎」。工務局表示，兩項都是國際大獎，公共工程設計美學能受肯定，對設計及施工團隊是很大的鼓舞和激勵。

工務局長賴宇亭說，桃園是多元文化的城市，南桃園龍潭有客家文化館，為平衡南北發展市府於八德霄裡生活圈設置「桃園北區客家會館」，總經費1.65億元為地上2層樓建築去年5月竣工，園區有客家文化研習館、客家音樂廳以推廣客家詩、客家音樂為核心，館內還為客家山歌天后賴碧霞及客家詩人杜潘芳格打造專屬展覽，復刻兩人手稿、文物，向兩位客家文化國寶致敬，也讓大家更瞭解她們對客家文化的努力與貢獻。

工務局指出，北區客家會館建築設計融入客家「埕」、「浪」意象，音樂廳的挑高空間採創新工法，通過複合雙層隔斷系統的吸音功能，減少了聲源的穿透。值得一提的是，設計師將舊館拆下來的穿孔牆板再利用，打造為遊憩設施中的觀景高臺，落實營建廢棄物再利用的理念；全案還以地景公園設計，結合周邊包括浣衣池、石母娘娘等文化景點，為北台灣客家文化建設留下里程碑，增添一處必訪景點。