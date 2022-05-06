桃園北區客家會館獲澳洲、義大利國際設計大賽獎
桃園市政府新工處主辦「桃園北區客家會館新建工程」，獲「2022年義大利設計大獎A'Design Award-銅獎」及「2022年布里斯本設計大獎Brisbane Design Awa-銀獎」。工務局表示，兩項都是國際大獎，公共工程設計美學能受肯定，對設計及施工團隊是很大的鼓舞和激勵。
工務局長賴宇亭說，桃園是多元文化的城市，南桃園龍潭有客家文化館，為平衡南北發展市府於八德霄裡生活圈設置「桃園北區客家會館」，總經費1.65億元為地上2層樓建築去年5月竣工，園區有客家文化研習館、客家音樂廳以推廣客家詩、客家音樂為核心，館內還為客家山歌天后賴碧霞及客家詩人杜潘芳格打造專屬展覽，復刻兩人手稿、文物，向兩位客家文化國寶致敬，也讓大家更瞭解她們對客家文化的努力與貢獻。
工務局指出，北區客家會館建築設計融入客家「埕」、「浪」意象，音樂廳的挑高空間採創新工法，通過複合雙層隔斷系統的吸音功能，減少了聲源的穿透。值得一提的是，設計師將舊館拆下來的穿孔牆板再利用，打造為遊憩設施中的觀景高臺，落實營建廢棄物再利用的理念；全案還以地景公園設計，結合周邊包括浣衣池、石母娘娘等文化景點，為北台灣客家文化建設留下里程碑，增添一處必訪景點。
澳洲布里斯本設計大獎、義大利的A’設計大獎都是廣邀全世界設計愛好者，透過表彰各領域的優質設計，激勵世界各地的設計師，持續發展更卓越的美感、優秀的效率、創新功能，北區客家會館以創新、永續、人文的設計理念，同時獲得設計界賽事的肯定，型塑桃園的城市美學展現於國際舞台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言