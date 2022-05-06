苗栗「南橫」140縣道區間測速引發地方反彈 盼提升速限

苗栗「南橫公路」140縣道因石虎保育等問題，3月底在三義、卓蘭近9公里長路段實施雙向區間測速，速限60公里，不料引發卓蘭民眾反彈，抱怨管制路段太長、速限低，讓便捷雙向4線道路失去應有功能，罰單更滿天飛，盼提高速限或取消部分區測路段，否則將抗爭；縣府工務處上午在議會答詢時，強調會邀農業處、警察局針對民眾反映意見研商。

140縣道3年前接連發生7件石虎路殺意外，保育議題引發關切，縣府採取夜間降速、圍籬及設置生態廊道等友善措施後，又規畫設置完成140線的區間測速，並於3月底上路執法，但原來日間60公里、夜間50公里的不同速限，今年起已試行日夜60公里同速。

卓蘭鎮民代表會主席李家龍、代表林明聰等人上午在140線奉天宮測點向媒體抱怨指出，當地路段實施區間測速僅10天，警方就已舉發800多件超速違規，迄今更高達1500件，造成鎮民很大困擾，地方也支持石虎保育，但自施設圍籬及生態廊道後，沿線就未發生石虎路殺。

他們指出，實施區測路段長達8.9公里，其中還包括石虎上不去的高架路段，駕駛人為配合平均速限，有時突然龜速或停路肩，讓後車難以適從，建議將速限高至70公里並取消部分區測路段。

縣議員楊恭林上午也在議會質詢，質疑140線是花費30多億元開通的雙向4線道路，原是卓蘭便捷的對外聯絡道，如今卻受制於區間測速，頻生亂象，讓民眾反感，以往卓蘭到三義僅10分鐘，現在要20分鐘，建議提高速限，連目前試行中的日夜同速也應儘速定案。