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桃園機場A-CDM系統將啟用 各單位資訊交流更暢通

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
桃園機場公司建置 A-CDM系統，將航機從入境到出境細分成16個里程碑，反映航機各階段作業之進度。圖／機場公司提供
桃園機場公司建置 A-CDM系統，將航機從入境到出境細分成16個里程碑，反映航機各階段作業之進度。圖／機場公司提供

桃園機場公司自2016年起推動建置「機場協同決策系統」（ A-CDM）提升機場營運效率，經各駐站單位積極配合，最新版系統已於今年4月完成，即日起進行系統試營運，預計5月下旬正式上線啟用，提供機場管理、航管單位、地勤業者及航空公司等利益關係人更穩定、正確、即時且有效的資訊分享平台。

機場公司說明，A-CDM系統將航機從入境到出境細分成16個里程碑，包括外站起飛時間、航機降落、航機上輪擋、地勤開始作業、航機撤輪擋、航機起飛等，反映航機各階段作業之進度。其原理為透過提供即時且透明的資料交換平台，使機場公司、航空公司、地勤公司及航管單位等相關單位掌握航機從入境到出境的各個軌跡節點，藉由資料（Data）分享轉化為有用的資訊（Information），有效率做出正確的決策。

機場公司全力推動建置「機場協同決策（Airport-Collaborative Decision Making, A-CDM）系統」以提升機場營運效率。圖／機場公司提供
機場公司全力推動建置「機場協同決策（Airport-Collaborative Decision Making, A-CDM）系統」以提升機場營運效率。圖／機場公司提供

桃園機場 地勤

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