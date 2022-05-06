母親節前 部桃醫療團隊為染疫婦順利接生 母女平安

衛生福利部桃園醫院今天凌晨安排28歲新冠肺炎確診孕婦，進負壓隔離房自然分娩，醫療團隊順利完成接生任務母女平安，家人從緊張到破涕為笑再三感謝團隊辛苦付出，也讓醫護士氣深受鼓舞，大家一起祝賀母親節快樂。

院方表示，產婦因同住家人之間的傳染而確診，年輕婦人的原產檢診所無法為確診者接生，透過衛生局轉至桃園醫院分娩。醫院感染科醫師林宜君說，收到衛生局的個案通報後，立即協調感染科、婦產科及小兒科，依照規範多次演練，提供確診產婦最安全的分娩照護。

產科主任呂理政指出，產婦感染新冠肺炎，在產科屬於高危險妊娠照護，桃園醫院除了是COVID-19專責醫院也是高危妊娠的專責醫院，對新冠肺炎照護已累積足夠的經驗。感染科醫師林宜君表示，產科與感染科的合作為確診產婦接生，對母女而言是雙重保護。

桃園醫院助產師簡珮君說，產婦是第2胎，不管待產及分娩的速度都比較快，產科接生團隊提早進入負壓隔離病房準備，雖然身著防護裝備密不通風，環境也讓成員汗流浹背，但在通力合作下順利完成接生任務。

林宜君全程擔任接生團隊指揮工作，讓產科醫師能心無旁騖地接生；她表示自己也是為人母，了解產婦面臨生產的焦慮，尤其在疫情嚴峻下，更是擔憂，不過她十分自信桃園醫院醫療團隊會給準媽媽們安心、放心的生產環境，稱得上是母親節最好的禮物；女嬰3000多公克活動力強，在嬰兒室隔離和PCR，檢驗報告還未出爐。