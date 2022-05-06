高虹安批竹市污水接管率 市府：已投6億興建
台灣民眾黨立委高虹安今天在立法院開記者會，質疑新竹市污水下水道接管進度落後，市府表示，已投入6億興建，預計在3年內完成1.3萬戶接管，提升污水下水道接管率。
高虹安指出，截止西元2021年底，中央共補助新竹市污水下水道系統約新台幣74.5億元，但新竹市政府的公共污水下水道接管率與建置卻每年被審計部門列為改善項目。她也列舉過去7年多來，竹市的公共污水下水道普及率成長不到8%等。
新竹市政府提供新聞資料表示，高虹安所說的74.5億經費，是指民國83年至今近30年來所累計補助經費，其中包含興建「客雅水資源回收中心」，從無到有建置統一處理全市污廢水的處理廠，以及光復路、湳雅、大庄地區等社區密集處的主要管線建設。
市府表示，從民國104年接管率12.8%、至民國111年3月，已提升至19.51%，市府持續推動污水下水道建設，還有持續興建中的西大路至北新路附近、關東地區次幹管、公道五路地區用戶接管工程施作，共投入6億興建。
市府指出，預計在3年內，將完成1.3萬戶接管，將有效提升竹市污水下水道接管率。
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