嚇阻酒駕！大新竹地區公布酒駕累犯照片 第一人是他

為嚇阻酒駕上路，公路總局新竹區監理所依據新修訂的道路交通管理處罰條例，依法在監理所網站公布酒駕累犯的姓名、照片、違規地點以及違規事實等。第一波公告的名單出爐，只有姜姓男子1人，也是大新竹地區第1名酒駕累犯被公布者，藉此警惕民眾不要有酒後駕車違規行為。

新竹區監理所首波公布的酒駕累犯名單熱騰騰出爐，姜姓男子於4月12日在竹北市嘉興路與勝利七路二段酒駕遭警方攔查，因涉犯10年內2度酒駕，4月27日裁決完畢，監理單位依法公開姓名及照片，做為警惕。

監理所指出，法源依據為3月31日起實施新修正的道路交通管理處罰條例第35條第3項、第5項規定，自2019年7月1日起有酒（毒）後駕車或拒測行為，並於今年3月31日以後再次酒（毒）後駕車或拒測違規之累犯，依法於網站公布姓名、照片及違法事實。

民眾可至新竹區監理所網站首頁https://hmv.thb.gov.tw監理業務項目內點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點選擇處罰機關，即可查詢該地區酒（毒）後駕車或拒測累犯違規人資料，呼籲民眾不要心存僥倖，否則姓名、照片全都上網公布。