桃機建置A-CDM系統 大數據加速數位轉型迎接疫後復甦

提升機場營運效率是桃園機場公司持續努力之最重要目標，自2016年起即全力推動建置「機場協同決策（Airport-Collaborative Decision Making, A-CDM）系統」，經各駐站單位積極配合，最新版系統已於今年4月完成，即日起進行系統試營運，預計5月下旬正式上線啟用，提供機場管理、航管單位、地勤業者及航空公司等利益關係人更穩定、正確、即時且有效的資訊分享平台。

桃園機場公司表示，A-CDM系統將航機從入境到出境細分成16個里程碑，包括外站起飛時間、航機降落、航機上輪擋、地勤開始作業、航機撤輪擋、航機起飛等，反映航機各階段作業之進度。其原理為透過提供即時且透明的資料交換平台，使機場公司、航空公司、地勤公司及航管單位等相關單位掌握航機從入境到出境的各個軌跡節點，藉由資料（Data）分享轉化為有用的資訊（Information），有效率地做出正確的決策。A-CDM的提供可使地面作業有一致的時間資料可依循，航管單位可藉此精確調度航機，帶來優化航管作業、提高機坪的使用週轉率與降低營業成本等諸多效益。另外，系統也可同時延伸到跨機場間的協調整合，讓鄰區機場可針對突發狀況進行應變，對全球或區域航空運輸能量之提升亦有所助益。

桃園機場公司指出機場營運分工精密，以桃園機場為例，有超過320個政府與企業駐站單位，在各司其職的狀況下，資料庫串聯是一大挑戰。設置A-CDM系統可使資訊得以充份流通，各單位的作業人員可透過網頁使用者介面（User Interface, UI）查詢及分享資料。在「智慧機場4.0」的趨勢中，人員、貨物、設備及環境資訊的取得、交換與分析是重中之重，A-CDM系統在未來的機場環境中，將扮演重要角色。

過去兩年疫情嚴重衝擊桃園機場營運，但機場公司在軟硬體的升級從未停下腳步。隨著國際間陸續調整邊境檢疫措施以及日益增長的航班需求，機場公司除進行第三航廈、第三跑道等建設外，也持續進行數位轉型以大數據提升旅客服務品質與營運效率。透過A-CDM系統，相關單位可提高對各種狀況之可預期性，讓人員藉此作出更妥善的安排。例如A-CDM系統接獲班機將延後起飛的訊息後，機場公司、航空公司即可通知旅客延後登機，減少其在機上等待起飛的時間；地勤公司亦可配合調整其資源之配置，如有提早完成作業，也可通知提早起飛或滑行，減少其他航機於地面等待或空中盤旋時間，避免旅客久候。更順暢之運作可降低滑行道與停機坪之壅塞，亦有助航空公司節省燃油消耗及時間成本，並進一步協助機場降低噪音與減少燃油消耗等，對提升周邊地區居民生活品質、減少碳排等有正面助益。