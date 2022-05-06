部桃醫院獲贈3千康乃馨 鄭文燦：醫護媽媽們辛苦防疫

母親節即將到來，桃園市伴手禮協會號召多個團體，今天贈衛福部桃園醫院3000朵康乃馨，歡慶母親節並慰勞醫護人員在第一線防疫作戰的辛勞，院長徐永年代表受贈，桃園市長鄭文燦也到場祝賀。

鄭文燦感謝桃園醫院全體同仁在防疫期間的付出，他說身兼媽媽與醫護的雙重身分實在不簡單，尤其近3年來的防疫生活，媽媽們辛苦了，他提醒醫護人員有健康的身體才能保護自己、保護家人，桃園市政府也會做好媽媽們堅強的後盾。

桃園醫院社工劉庭妙發現疫情影響日常生活的3年來，許多職場女性在工作及家庭兩邊忙碌不已，院方拍攝短片記錄醫院職場媽媽們的工作日常。影片中桃園醫院檢驗科主任張百齡分享，同仁在疫情影響下，不分日夜工作相當辛勞，女性同仁在家要扮演好女兒或母親的角色，回到醫院更是嚴謹地為民眾健康把關。

感控室主任林宜君也在影片中提到，要在家庭與職場達成平衡，工作上的標準還是要維持，家裡標準將視情況調整才能在兩者間達到一個平衡。林宜君笑著說，「母親就像天使一樣，再忙碌還是要常面帶笑容哦」。

徐永年提醒大家，防疫期間也應做好勤洗手、戴口罩、保持良好衛生習慣，希望在這屬於母親的節日，不要吝嗇對身邊的媽媽們說句感謝祝福的話，也祝福大家母親節快樂。

徐永年感謝桃園市伴手禮協會、向記食品、維穀力、蜜蜂阿虎、桃鱻味商行、益康食品、宏旺食品、澄豐食品商行、榮坊食品、郭祿食品、文成行、豆之家食品科技、思源傳播、桑葚緣觀光果園、桃園六和商圈/海諾手創生活館、香圓食品及誼豐生鮮行等17家民間單位一同響應。