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梅雨季多濕溫差大 苗縣稻熱病現蹤

中央社 / 苗栗6日電

梅雨季節高溫多濕、溫差大，苗栗縣正值一期稻作分蘗期，縣府農業處派員監測，發現已有稻田發生葉稻熱病且有擴散可能，提醒農友注意防範，避免後續稻作不良影響，造成災損。

苗栗縣政府農業處長陳樹義透過新聞稿指出，葉稻熱病病徵初呈暗綠色小斑點，後期病斑擴大呈圓形至紡錘形，邊緣褐色中間灰白色，病斑順著葉脈擴展，其上有大量病原菌孢子，末期嚴重時葉片呈枯死狀。

水稻抽穗期如果剛好遇上連續陰雨、高濕的環境，容易感染穗稻熱病，罹病初期患部呈淡褐色或暗褐色，組織壞死以致養分不能送達，影響整穗發育，並自罹病部位彎曲，形成俗稱的「吊穗」現象。

陳樹義表示，此時期除了要把握預防施藥時機，於抽穗前3至5天完成施藥工作，也要避免施用過量的氮肥，以免植株細胞柔弱，病原菌容易侵入，可有效減少病害發生與蔓延。稻熱病實際施藥方式可參閱農藥資訊服務網防治

苗栗縣長徐耀昌呼籲農友，於梅雨季節需多關心水稻田區是否出現稻熱病蹤跡，合理化施肥、及時安全精準用藥以保障農產品產量及收益，避免遭受損失。

稻熱病 苗栗縣 梅雨

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