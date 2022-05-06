汙水下水道普及率低 竹市府投6億3年內完成1.3萬戶接管

號稱城市良心的汙水下水道工程能提昇環境品質，但新竹市公共汙水下水道普及率因遠低於全國平均值，已連續幾年遭審計單位要求改善。為此，民眾黨立委高虹安今透過臉書直播開記者會，呼籲市府應正視重要地方建設，加快腳步提升汙水下水道建置與接管率。

對此，市府工務處回應，高虹安所敘74.5億經費是指1994年至今近30年來所累計補助經費，其中包含興建「客雅水資源回收中心」，從無到有建置統一處理竹市汙廢水的處理廠，以及光復路、湳雅、大庄地區等社區密集處主要管線建設。

市府從2015年接管率12.8%至今年3月提生至19.51%，並持續推動汙水下水道建設，興建中的包括西大路至北新路周邊、關東地區次幹管、公道五路地區用戶接管工程施作，共投入6億元，3年內完成1.3萬戶接管，將有效提升竹市汙水下水道接管率。

高虹安指出，立院不久前才三讀通過再生水資源發展條例，同時，7月也會有耗水費徵收辦法條例上路，未來相關用水大戶產業需強制使用一定比例的再生水，若使用再生水可優惠折抵耗水費，但是再生水從哪來？

高虹安說，產業面對要轉型的壓力需要再生水，但前提是要做好汙水下水管道與回收才有辦法做再生水發展。但竹市的汙水處理專換量能與接管率過去每年都遭審計單位要求改善，據統計，截至今年2月，竹市目前的用戶接管與汙水處理率僅19.18%，遠低於全國平均40%。

竹市是半導體聚落所在地，但用戶接管率與汙水處理率卻低於臨近縣市的竹縣與苗栗，7年多來竹市的用戶接管與汙水處理率僅成長不到8%，同樣是綠營執政的基隆市也從最初的19.56%逐年增加為39.29%。

高虹安指出，如今再生水資源發展條例三讀通過，產業面臨到的問題是要使用再生水，汙水下水道設施需完善並提高接管率。中央至2021年底已補助竹市74.5億元經費做汙水下水道系統設施，推動能量卻不如預期，市府工務處也稱許多住戶不願拆除違建來接管，但這些問題在7年期間都無法解決，汙水下水道工程是都市現代化程度的重要指標，希望市府能盡快能和中央一起攜手改善相關問題。