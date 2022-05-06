已習慣疫情?中壢樂齡中心人回流 教育局:若確診停7天課

本土出現上萬確診，許多措施也不斷在改善，不過桃園的樂齡學習中心仍持續在授課，中壢樂齡中心表示，教育局並沒有要停止授課，不過有些課程改為線上授課或改變授課內容，長輩們也漸漸能接受疫情下的改變；桃市府教育局指出，樂齡學習中心停課標準都是比照教育部規定，有建議像吹奏、唱歌或餐飲類等課程暫緩辦理或改採線上授課。

今年1月本土疫情爆發，有樂齡中心的課程都因學生請假過多，班級決定自行停課，不過近日確診人數節節飆升，約1至2周前讓許多長者的家人擔心他們到上課染疫，有些班級也直接改為線上授課方式，而擔心有染疫風險請假在家的長者，也會和到教室上課的長者視訊，一同上課。

中壢樂齡中心指出，有些戶外課程也選擇到較近的地區上課，減少長時間移動染疫風險，像薩克斯風班也先改為教授樂理等內容，避免吹奏樂器，在中心上班的志工人員也都有施打完3劑疫苗。

中壢樂齡中心說，這幾日破萬，有些長者也覺得回不去低確診數了，因此慢慢請假人數有減少，加上長者出門上課也等同於上班族、學生族，接觸的人也都固定，相對單純，不過預估可能降低下期報名的意願。

教育局表示，桃園有13所樂齡中心，目前樂齡中心僅有無法佩戴口罩的吹奏、唱歌或餐飲類等課程暫緩辦理或改採線上授課，另已改採線上教學的課程計有10門。

而停課標準是否有比照國中小的形式，教育局指出，樂齡中心停課將比照教育部所訂的學校停課標準辦理，若有確診個案，則該班級停課7天。暫停實體課程期間，比照學校採停課不停學的方式辦理，以線上教學代替實體教學。