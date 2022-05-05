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確診多復興區長募關懷包防斷炊 桃市府：會加快配送

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區位置偏遠，關懷包不足，區長游正英主動募集。圖／翻攝自Google地圖
桃園復興區位置偏遠，關懷包不足，區長游正英主動募集。圖／翻攝自Google地圖

全台疫情延燒，桃園的確診人數及居家隔離人數也不斷增加，桃園復興區長游正英面對不足的關懷包及快篩試劑，因此向大眾募集簡單的泡麵、日常用品等，希望能讓居隔民眾有足夠物資；桃市府民政局表示，關懷包議定都會按照居格人數配送，不過人數眾多會盡快送達。

復興區長游正英表示，復興區目前已達90位以上的確診者，居隔人數也超過500人以上，不過居格人數日日增加，關懷包等物資又不到位，加上復興區地處偏遠，關懷包又顯得更加重要，而且有許多居民有接觸確診者需居隔，不過衛生局還未打電話通知，大家都紛紛主動通報區公所，人數眾多，沒有關懷包這些在家居隔的民眾基本生活所需都有困難。

游正英指出，目前已募得1000份的關懷包物資，內容包含白米、泡麵、蘇打餅乾、罐頭及飲料等，將請各里辦人員協助配送，不過有約500份下周才會送達，不過速度仍相當慢，但他也能體諒民政局的辛勞。

至於快篩試劑復興區唯一的藥局怡德藥局每日僅分配78劑，供不應求，游正英表示，上周已致電桃園市長鄭文燦爭取協助配送更多快篩試劑，鄭文燦也口頭答應要增加至1天200份；桃市府衛生局指出，快篩試劑由藥師公會全國聯合會配送，衛生局已盡力來爭取。

民政局自治行政科長盧永樂表示，會依照各區的居格人數配送，復興區這周有240份，下周有480份，加上現在人數眾多，已請廠商盡快調貨，盡速出給民眾，下周有部分也會利用宅配方式分送，一定會讓所有民眾取得。

衛生局 桃園 居家隔離

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