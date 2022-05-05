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桃園城市紀錄片影展周六開跑 精選21部讓民眾觀看

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
2021桃園城市紀錄片影展將在5月7日起至6月2日止，於中壢光影電影館及中央大學107電影院播映精選紀錄片。記者翁唯真／攝影
2021桃園城市紀錄片影展將在5月7日起至6月2日止，於中壢光影電影館及中央大學107電影院播映精選紀錄片。記者翁唯真／攝影

2021桃園城市紀錄片上月舉辦頒獎典禮，共有42件作品一同參賽，共有4組獲獎，而紀錄片影展也將在5月7日起至6月2日止，於中壢光影電影館及中央大學107電影院，除了播映2021桃園城市紀錄片培訓班的10部作品外，也規劃《家庭故事》以及《人生群像》，精選11部華語紀錄片作品，共計15個場次，讓民眾參加。

本次主題相當多元，包括性向探索、跨國婚姻、阿茲海默帶給家人的關係轉變或居民遷村、海洋環境等各式題材，評審團也精選10部作品在影展上播放。

而單元家庭故事以家為題，精選4部作品，探討人在充滿不確定性的未來與挑戰面前，對幸福與人際的想法轉變的過程，或許會重新領悟最重要的陪伴就在身邊；而人生群像以人物故事出發，精選7部作品，不論是成功之士還是市井小民，一個人的成長背景、性格表現，以及所有的人生決定，都有可能是觸發他們命運轉折的關鍵。

桃園市長鄭文燦今出席影展開幕記者會表示，本屆入選的10部作品，將在5月中於CNEX紀實頻道（MOD 600台）播出，6月則於桃園各地方有線電視播出，讓民眾在家也能欣賞。

影展策展人史祖德指出，今年精選的10部作品主題相當多元，範圍涵蓋新住民、家庭、個人、藝術創作、環境保護、社會正義、土地正義等，且每個場次皆安排導演或製作團隊映後座談，讓觀眾能更貼近紀錄片所欲呈現的議題，讓故事更有渲染力、影響力。

紀錄片 桃園 電影

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