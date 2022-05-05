還沒收到居隔電子通知書？ 桃園推中央地方雙軌不漏接

桃園市長鄭文燦今天下午在防疫記者會指出，還是有民眾確診卻沒收到居家隔離通知書的情形，追蹤原因，大多因為PCR採檢時填寫的資料不齊全或電話有誤，導致有很大比率的確診民眾沒收到中央的電子版居家隔離通知書。

鄭文燦說，中央已改善系統功能，但為了加強確診者通報後的照護，桃園採取中央、地方「雙軌制」，確診後尚未收到中央手機簡訊通知的民眾，請上桃園市政府衛生局網站填寫「COVID-19確診者調查表」（網址https://reurl.cc/ankgAG），衛生局會把收到的資料轉傳中央，因為居隔通知書電子檔的簡訊由中央負責傳送。

鄭文燦再呼籲，前往社區採檢站或醫院PCR採檢時，務必填寫正確的手機號碼，民眾如果沒收到，進衛生局網站重新填寫，衛生局會將資料上傳到中央系統後，由中央系統補發電子版居家隔離通知書。

桃園今天COVID-19確診新增4872例本土個案，鄭文燦表示，列管居家隔離人數有1萬6260人，依據已取得新增確診者4640例年齡分析，17歲以下903人占19.46%；18至64歲3536人占76.21 %，65歲以上201人占4.33%，連兩日確診個案數差異不大，但預判疫情未來仍會朝著擴大的方向發展。