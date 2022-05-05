苗栗銅鑼新建行政中心大樓落成 縣內各地公所建築逐漸變貌

苗栗縣銅鑼鄉公所斥資1億多元新建的行政中心大樓今天落成，縣府強調這是內政部前瞻計畫核定補助縣內6個拆除重建的鄉鎮公所中，最早開工及啟用的鄉鎮公所大樓，將提供鄉親嶄新、優質的洽公環境。

近年來縣內各鄉鎮公所陸續辦理重建工程，今年預計落成的還包括西湖、三灣鄉及後龍鎮公所大樓，獲核定補助及審議中的重建案還包括卓蘭、造橋、大湖等地鄉鎮公所；縣內18鄉鎮市的公所建築，早年幾乎都是相同格局和造型，隨著陸續改建完成，各鄉鎮公所已紛紛擺脫傳統造型，呈現不同樣貌。

銅鑼鄉公所舊辦公廳舍1971年遷建至現址，見證地方變遷與發展，但也經歷921強震，為解決建物老舊，結構無法耐震的隱憂，加上內部空間不足、附屬設施不完善，鄉公所因此透過縣府、立委協助，2018年2月獲內政部核定納入前瞻計畫補助，辦理原地拆除重建工程。

鄉公所指出，行政中心前年1月開工，規畫地下1層、地上5層，總樓地板面積約994坪，總經費1億1500萬元，其中內政部補助8800萬元、縣府補助200萬元、鄉公所自籌2500萬元，去年7月完工後，鄉公所並自籌900萬元辦理後續內裝工程。

落成典禮上午熱鬧舉辦，副縣長鄧桂菊指出，前瞻計畫補助銅鑼、三灣、西湖、後龍、卓蘭、造橋等地鄉鎮公所辦公廳舍拆建，銅鑼鄉最早開工且最早落成，可見鄉公所團隊執行效率，未來不僅可提供更優質服務，也可成為其他公所改建的標竿。