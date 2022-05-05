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讓鐵皮施工圍籬變藝廊 新竹縣總圖邀學童報名刊登圖畫

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣總圖施工中，正舉辦徵圖活動讓孩子的圖畫能被更多人看到。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣總圖施工中，正舉辦徵圖活動讓孩子的圖畫能被更多人看到。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣立總圖書館已在今年3月動工，預計在後年底完工，為讓施工期間的鐵皮圍籬更多彩，新竹縣文化局即日起舉辦徵圖，邀請學童刊登圖畫，6月30日前向文化局投稿，就有機會讓大家看見孩子的創意。

縣長楊文科表示，總圖基地位於自強三路及文興路，結合周邊東興圳綠帶，構築「一座森林中的圖書館」，讓鄉親、孩子有一處優質的閱讀場域。

這次圍籬美化徵圖活動，以「夢想孵育基地：______的圖書館」為徵集自訂主題，邀請學童共同參與總圖新建過程，翻轉安全圍籬外觀單調乏味的刻板印象，冰冷極簡鐵皮工程注入藝文，展現鄉親對圖書館的期待。

文化局長李安妤期待透過孩子們的參與，提供圖書館多元的想像空間，讓總圖興建成為大家共同的話題，藉此了解新竹縣小朋友對圖書館的期待，增強民眾對在地文化之情感及參與感。

徵圖活動預計將依13鄉鎮市及特教組區分組別，擇選低、中、高年級各一件作品為特優獎，並搭配新瓦屋板凳電影院活動舉辦頒獎典禮，另為鼓勵學童參與，特別規畫夢想獎，舉凡參加作品，將分梯次輸出展示於總圖施工圍籬。相關活動辦法詳情請上新竹縣政府文化局網站查詢https://www.hchcc.gov.tw

圖書館 新竹

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