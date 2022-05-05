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新竹火車站前中華路人行道不足 今開工改善明年1月完工

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，市府將著手改善人行環境，圖為完工模擬圖。圖／市府提供
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，市府將著手改善人行環境，圖為完工模擬圖。圖／市府提供

新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，其餘路段行人、通勤學生都得走在騎樓下方或與車爭道。市府為營造步行城市，爭取中央前瞻補助共3141萬元，改善工程今天開工，將縫補人行道斷點、電纜下地等，同時縮減車道寬度增設全段至少1.5公尺人行道空間，預計明年1月完工。

新竹車站是新竹市重要交通節點，但車站前方的中華路二段人行步道，因設置年代久遠，步道已嚴重破損、不平，無障礙斜坡也不符規定；近東門街處更無實體人行道供行人通行，常見人車爭道險象環生，市府爭取前瞻計畫補助改善、補足人行斷點。

市府工務處今天在站前廣場舉行開工儀式。工務處說明，施工路段從中華路的中正路至東門街為止，單側長度400多公尺，此次工程將著重改善或新增人行鋪面、行穿線退縮遠離路口、路口人行道擴大、號誌電下地及設置公彎、停彎、裝卸貨車用車位。

副市長沈慧虹說，中華路二段也是不少竹女學生通勤的必經之路，未來將稍微縮減道路寬度，讓實體人行道可至少增至1.5公尺寬；她也認為步行是大眾運輸系統的基礎，務必要做好人車分離，並提醒施工廠商留意轉彎處鋪面設計，設計細膩一次到位。

市府工務處長葉時青說，中華路二段人行環境改善工程也將一併進行纜線地下化及桿件減量，增設行人號誌燈，以及更新綠帶更新、美化市容，營造安全、友善、舒適的人行環境，竹市7年來持續改善人行道、通學步道，累計長度至今已超過50公里。

新竹市政府今天進行中華路二段人行環境改善工程開工儀式。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天進行中華路二段人行環境改善工程開工儀式。記者張裕珍／攝影
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，但人行道已經老舊、不平。記者張裕珍／攝影
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，但人行道已經老舊、不平。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天進行中華路二段人行環境改善工程開工儀式。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天進行中華路二段人行環境改善工程開工儀式。記者張裕珍／攝影
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，市府將增設實體人行道。記者張裕珍／翻攝
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，市府將增設實體人行道。記者張裕珍／翻攝
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，但人行道已經老舊、不平。記者張裕珍／攝影
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，但人行道已經老舊、不平。記者張裕珍／攝影
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，但人行道已經老舊、不平。圖／市府提供
新竹火車站前方中華路二段往北400多公尺路段，僅台電前方設有4公尺寬人行道，但人行道已經老舊、不平。圖／市府提供

人行道 新竹

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