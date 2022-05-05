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徐耀昌解除3+4！出關首站慰訪衛生局防疫人員

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌結束3+4的居家隔離及自主防疫，今天「出關」後第一個公開行程就安排到衛生局疫調中心慰勞防疫團隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌結束3+4的居家隔離及自主防疫，今天「出關」後第一個公開行程就安排到衛生局疫調中心慰勞防疫團隊。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長徐耀昌結束3+4的居家隔離及自主防疫後，健康狀況良好，他有感於縣內連日來確診數增加，防疫業務更繁重，今天「出關」後第一個公開行程就安排到衛生局疫調中心，慰勞日以繼夜的防疫團隊，遞送咖啡、奶茶等熱飲給工作人員，柔性表達謝意並為大家加油打氣。

此外，縣政顧問靜廬企業董事長蕭銘任關心縣府團隊所屬各單位投入防疫、承辦各項公務，難免增加感染風險，在多次挹注縣府防疫物資後，今天再度捐贈2500瓶的奈米氫氧離子抗菌液，提供環境清消等使用，由徐耀昌率同衛生局長張蕊仙代表受贈，他感謝蕭銘任長期對縣政的支持，成為縣府抗疫的堅實後盾。

徐耀昌一早由多位局處主管陪同趕抵衛生局疫調中心，遞送咖啡和奶茶慰勞疫調人員，張蕊仙、衛生局副局長莊素玲及疾管科長陳淑珠等人在一旁簡報縣內最新疫情與防疫現況，因目前疫情更趨嚴峻，疫調相對吃重，苗栗縣除配合中央防疫作為，並彈性開設15至20條線進行疫調及分析作業等工作。

徐耀昌表示，疫調中心值班人員近來工作爆量，常日以繼夜分工完成任務，相關疫調和統計分析資料可作為縣內與中央擬訂或調整防疫政策的重要參考，勞苦功高，因此他在解除居隔與自主防疫後，就先安排到衛生局慰問防疫團隊辛勞，為大家加油打氣。

縣政顧問蕭銘任（左）關心縣府團隊投入防疫、承辦各項公務，難免增加感染風險，今天再度捐贈2500瓶奈米氫氧離子抗菌液給縣府，由縣長徐耀昌代表受贈。圖／苗栗縣政府提供
縣政顧問蕭銘任（左）關心縣府團隊投入防疫、承辦各項公務，難免增加感染風險，今天再度捐贈2500瓶奈米氫氧離子抗菌液給縣府，由縣長徐耀昌代表受贈。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌結束3+4的居家隔離及自主防疫，今天「出關」後第一個公開行程就安排到衛生局疫調中心慰勞防疫團隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌結束3+4的居家隔離及自主防疫，今天「出關」後第一個公開行程就安排到衛生局疫調中心慰勞防疫團隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌結束3+4的居家隔離及自主防疫，今天「出關」後第一個公開行程就安排到衛生局疫調中心慰勞防疫團隊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌結束3+4的居家隔離及自主防疫，今天「出關」後第一個公開行程就安排到衛生局疫調中心慰勞防疫團隊。圖／苗栗縣政府提供
縣政顧問蕭銘任關心縣府團隊投入防疫、承辦各項公務，難免增加感染風險，今天再度捐贈2500瓶奈米氫氧離子抗菌液給縣府。圖／苗栗縣政府提供
縣政顧問蕭銘任關心縣府團隊投入防疫、承辦各項公務，難免增加感染風險，今天再度捐贈2500瓶奈米氫氧離子抗菌液給縣府。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 徐耀昌

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