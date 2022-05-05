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自備環保盒杯到竹市243家店 享優惠還可抽iPad大獎

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局今年邀集243家餐飲店家響應「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動，鼓勵民眾以自備餐盒或飲料杯到店消費，可享折價或加量優惠，還能集點抽大獎。圖／市府提供
新竹市環保局今年邀集243家餐飲店家響應「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動，鼓勵民眾以自備餐盒或飲料杯到店消費，可享折價或加量優惠，還能集點抽大獎。圖／市府提供

新竹市環保局今年邀集243家餐飲店家響應「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動，鼓勵民眾自備餐盒或飲料杯到店消費，除可享部分店家提供的折價或加量優惠，還可集點兌換超商電子商品卡以及參加抽獎活動，有機會抽中iPad、Switch等大獎。

竹市府環保局長江盛任說，去年環保局推出自備飲料杯活動，獲得1萬4906人次響應，垃圾減量成效優異。今年延續活動，更加碼增加自備餐盒優惠，去年已加入Line自備好友進行集點者，若有尚未兌換完的點數會直接轉至今年的活動，可繼續累積。

響應活動的243家餐飲店類型多元，包含便當店、自助餐、咖啡、甜品、異國料理、麵食等。國立清華大學校內小吃部、水木餐廳、風雲樓三處學生餐廳共32家餐飲店響應；連鎖早餐店弘爺漢堡新竹市15家門市全數加入；新竹市環保商圈「東門市場」也透過市場店家虎嘯小麵館老闆號召，共有23家店家參與。

市府環保局指出，活動採電子集點方式，民眾每次自備容器於活動店家消費後，可獲得1張集點抽獎券，掃描券上QR碼登錄手機號碼即可獲得1點，每人每日每店限集點1次。集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，商品卡活動總量1500張，兌完為止。

活動抽獎採電腦抽獎方式，民眾每次自備容器消費，掃描「集點抽獎券」登錄手機號碼，除集點1點外，同時也獲得1次抽獎機會。抽獎獎項共計11名，包括第九代iPad、美膳雅17L多功能氣炸烤箱、任天堂Switch Lite、Apple Watch s3、第三代AirPods各1名，遠東百貨禮券1000元6名，，自備次數越多，中獎機會就越大。

環保局指出，參與活動的243家餐飲店家資訊公布於新竹市環境保護局資源回收網，也可在加入活動好友後，可利用手機隨時查詢。希望大家共同響應自備餐盒及飲料杯的活動，減少產生一次性垃圾，讓新竹市朝低碳永續家園持續邁進。

新竹市環保局今年邀集243家餐飲店家響應「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動，鼓勵民眾以自備餐盒或飲料杯到店消費，可享折價或加量優惠，還能集點抽大獎。圖／市府提供
新竹市環保局今年邀集243家餐飲店家響應「挺環保！自備盒杯．1集2抽樂成雙」活動，鼓勵民眾以自備餐盒或飲料杯到店消費，可享折價或加量優惠，還能集點抽大獎。圖／市府提供

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