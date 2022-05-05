身障單親獨育2兒長大還成羽球好手 吳美金獲模範母親

女子吳美金因童年罹患小兒麻痺行走不便，須靠輪椅代步，但她不向命運低頭，仍努力突破身障與前夫遺棄家庭並留下約5百萬元負債的困境，獨自養育2個孩子長大，獲新竹市身心無障愛羽球協會推薦為「毅力媽媽」，也成為模範母親代表，並在母親節前夕接受市長林智堅表揚，林智堅也對吳美金勇敢與堅強的意志力感到敬佩不已。

今年62歲的吳美金獲今年竹市模範母親，由林智堅頒紅彩帶與賀匾。憶起與林智堅的相識經過，吳美金說，2014年林智堅剛當選市長正在謝票，她恰巧坐輪椅路過，原以為不會被理會，但林智堅卻注意到她、特地向她問好，這幕令她至今記憶猶新，從此變「小智粉絲」。

吳美金說，她本身是高雄人，20歲那年踏入婚姻定居新竹，為了撐起家庭，夫妻倆開設玻璃陶瓷網版印刷工廠，兩人起初把印刷事業經營的有聲有色，20多年前前夫決定到大陸投資，不料半年間竟累積約5百萬債務， 最後還遺棄家庭 ，留下她和仍在就讀高中的兩名兒子。

面對龐大債務壓力，吳美金沒有放棄，仍咬牙獨自扶養兩子長大，為讓孩子能夠安心讀書，她試圖救起辛苦創立的印刷公司，無奈客戶陸續轉移到大陸，公司經營面臨困難，讓她決定先賣掉房子還債。

「今天能夠在這裡，是因為彩券行幫了忙！」吳美金說，當時台灣彩券剛起飛，她好不容易申請到開公益彩券行資格，與朋友合夥開設，開店8個月就開出頭獎，從此生意大好，隔半年後又再度開出頭獎，一下子就把債務都還清了。

談及2名兒子，吳美金說，孩子都比她厲害，是她的驕傲，現在她的生活重心放在照顧未滿周歲的孫子身上，自己快樂地過生活，除了打羽球，也透過線上自學烏克麗麗。

社會處說明，如今吳美金已將彩券行收了，在朋友引薦下至陽明交大的健康中心上班，並參加羽球社團擴展生活圈，雖然她一隻手舉不起來，但在教練和隊友鼓勵下，仍練出單手發球，並至外縣市參加比賽；甚至還曾隻身一人騎著電輪前往台東為參加全運會的隊友加油，順道來趟火車環島，沿路結交不少新朋友，走過人生風雨的她，活出生命精彩。