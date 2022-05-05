桃園新屋台61線土方掉落內車道 車輛爆胎險打滑

桃園新屋區台61線高架南下44.8公里處，今上午8時許，內側車道因不明車輛散落土方，造成41歲的林姓駕駛轎車壓過散落物爆胎，所幸無人傷亡，林男酒測值為0，現場由中壢工務段清理，後續將由警方調閱監視器追查肇事車輛並釐清相關責任。

今上午8時10分許，台61線高架南下44.8公里處，內側車道出現大量散落的土方，造成後方行駛的林男壓過散落物，使前輪爆胎讓林男險些打滑，警方獲報到場，對林男實施酒測，酒測值為0，所幸現場無人傷亡，現場由中壢工務段進行清理中，後續將由警方調閱監視器追查肇事車輛並釐清相關責任。