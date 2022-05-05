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桃園新屋台61線土方掉落內車道 車輛爆胎險打滑

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋台61線土方掉落內車道，車輛經過輾壓爆胎。記者翁唯真／攝影
桃園新屋台61線土方掉落內車道，車輛經過輾壓爆胎。記者翁唯真／攝影

桃園新屋區台61線高架南下44.8公里處，今上午8時許，內側車道因不明車輛散落土方，造成41歲的林姓駕駛轎車壓過散落物爆胎，所幸無人傷亡，林男酒測值為0，現場由中壢工務段清理，後續將由警方調閱監視器追查肇事車輛並釐清相關責任。

今上午8時10分許，台61線高架南下44.8公里處，內側車道出現大量散落的土方，造成後方行駛的林男壓過散落物，使前輪爆胎讓林男險些打滑，警方獲報到場，對林男實施酒測，酒測值為0，所幸現場無人傷亡，現場由中壢工務段進行清理中，後續將由警方調閱監視器追查肇事車輛並釐清相關責任。

楊梅警分局交通分隊小隊長謝文山表示，依道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，而未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛或所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處駕駛人3000至1萬8000元罰鍰。

桃園新屋台61線土方掉落內車道。記者翁唯真／攝影
桃園新屋台61線土方掉落內車道。記者翁唯真／攝影

酒測 監視器 車道

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