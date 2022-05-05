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竹市府再拆蚊子天橋！香山二號人行天橋10日開拆

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
香山二號橋即將拆除，香山區公所提醒用路人改道。圖／取自香山區公所臉書
香山二號橋即將拆除，香山區公所提醒用路人改道。圖／取自香山區公所臉書

國道3號香山交流道附近2座行人陸橋因使用率低，被視為「蚊子天橋」，繼香山一號人行天橋今年3月初拆除完畢後，香山二號人行天橋預定10日起至13日啟動拆除作業，市府與香山區公所提醒用路人留意封路管制，屆時記得改道通行，造成不便請見諒。

新竹市政府近年力倡步行城市，以人為本、行人優先、設施減量為原則，陸續拆除不符無障礙設施規定、阻礙天際線景觀且使用率極低的天橋；去年底先拆了清大光復路前方的建功行人陸橋，今年上半年再拆香山交流道附近香山一號橋與香山二號橋。

香山二號橋人行天橋位於新竹市中華路六段與國道3號香山交流道匝道口附近，拆除計畫經送高速公路局施工核可通過，市府排定10日起至13日進行拆除工程，於每晚8點至隔日清晨6點夜間施工。

施工拆除期間，香山交流道聯絡道（公義路往中華路六段方向）與天橋下方中華路路口外線車道將實施封路管制，市府請用路人依據導引改道繞行台13線公義路。

因應香山二號天橋拆除，市府交通處考量該天橋所在位址於香山交流道匝道口附近，車速較快，已經先行裝設紅綠燈號誌，並畫設行人穿越線，方便用路人安全通行。

香山二號橋即將拆除，香山區公所提醒用路人改道。圖／取自香山區公所臉書
香山二號橋即將拆除，香山區公所提醒用路人改道。圖／取自香山區公所臉書
橫跨香山交流道匝道口的香山二號橋因使用率低，即將拆除。記者張裕珍／攝影
橫跨香山交流道匝道口的香山二號橋因使用率低，即將拆除。記者張裕珍／攝影

新竹

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