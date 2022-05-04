桃園台66及台61線今晚至明早封路施工 車輛改道看這裡

桃園市台66東西快速道多年來未刨鋪加封整修，多處路段龜裂、坑洞屢出車禍意外，公路總局第一區養護工程處中壢工務段昨晚至6日早上封閉台66線3至10公里段雙向路基刨鋪整修施工，另自今晚起至8日，每晚9時至隔天辦理台61線快速道42至47公里雙向道路封閉施工，請行經車輛改道。

中壢工務段長蔡志盈今天下午表示，因應梅雨季來臨前，進行台66線路基加封整修改善，繼昨晚後，今天晚上9時到明天（5日）早上6時，封閉台66線東向觀音至新屋3至10公里路段，行經車輛請提前改道自東向2.5公里（保興路二段交叉口）改走平面車道行駛、在10公里（新屋）入口匝道返回主線車道往東行駛。

明天（5日）晚上9時至隔天（6日）上午6時，將封閉台66線西向10至3公里路段進行路基整修施工，行經車輛請提前改道或自西向10公里（新屋）出口匝道下平面車道行駛，在2.5公里（保興路二段交叉口）返回主線車道往西繼續行駛，接著將進行16.9到18.5公里（平鎮段）雙向道路路基加封整修工程，也是晚上9時至隔天早上6時止，施工期間該路段封閉，請車輛改道行駛。

蔡志盈表示，為辦理台61快速道路面零星修補及道路測量施工作業，今天晚上起至6日止，每天晚上9時至隔天早上7時，封閉台61線南下42（觀音）至47公里（永安）及42公里觀音入口匝道，，請車輛提前改道或自南下42公里（觀音）出口匝道下平面車道行駛、在47公里（永安）入口匝道回主線繼續南下。