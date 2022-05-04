桃園確診暴增1999打不通 還有人問「市長衣服哪裡買？」

疫情升溫，1999市民專線大爆量，多位議員批評1999「癱瘓」根本打不通，呼籲市府開發手機app加強宣導。研考會主委吳君婷表示，1999近期1天進線量最多達2700通，話務人員已滿線服務。資科局長余宛如說，開發app時程恐趕不上病毒擴散，市府利用現有平台加強宣傳防疫資訊，同時著手開發AI機器人語音回覆，服務將盡快上線。

「我是接觸者，該怎麼辦？」、「哪裡可做社區快篩？」隨著確診人數爆增，1999市民服務專線近月爆量成長，其中有近6成與疫情相關。

依委外契約規定，1999每月來電量上限為2萬6400通，不過研考會統計，光4月來電量就有3萬2402通，等於約12.25%電話無法接通。

1999共26位話務人員一天要接約1300通電話，平均每人要接77通，多數民眾反映領不到防疫關懷包、沒收到居隔通知，焦頭爛額之虞，還有人打來問「市長穿的紅色衣服很好看，要到哪裡買？」

議員林政賢、黃婉如、蔡永芳直言，大量電話湧入1999，等一個下午還是打不通，呼籲要加派人力，否則難解民怨。議員黃敬平認為，1999要加強話務人員教育訓練，立刻解決民眾問題，否則民眾改打1922、衛生局電話永遠占線。

議員陳雅倫、林志強建議市府資科局，應效法衛福部「疾管家」，開發專門宣導防疫資訊的app，或整理常見疑問，讓民眾透過線上文字客服獲得解答。

吳君婷表示，因應大量詢問電話，研考會已調整通報流程，像是遇到關懷包等問題，就直接通報區公所窗口，並請委外廠商排班、加班並增加人力。余宛如指出，資科局已透過市府LINE帳號加強宣傳，AI機器人也建置中，希望紓解1999話務人員和衛生局壓力。

另1999頻傳個資外洩疑慮，議員陳治文、謝美英質疑有民眾被秋後算賬。吳君婷說，民眾個資都由系統鎖定，非經程序不得讀取，承辦人員須經上級授權後才能調閱，系統亦會保存調閱紀錄，市府會加強保護個資，若再有洩漏疑慮，會請業務單位對相關人員行政懲處，民眾也可提告。