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認識客家生活中植物 竹北新瓦屋展出客家草本文化
為讓民眾更認識客庄人文故事及客家植物花草，竹北新瓦屋舉辦「植得你正來尞」客家植物推廣活動，讓民眾認識客庄生活中常見的植栽，例如油桐花，或是客語稱為「狗貼耳」的魚腥草、「南薑花」的野薑花，遊客還能與西側巷弄展出的客家植物彩繪壁畫合照打卡抽好禮，也能透過QR Code認識植物、了解客家文化。
新竹縣文化局表示，客家植物推廣活動是由2021年榮獲「新竹縣竹夢Young點子競賽」第一名的捻花惹草應用所團隊，以客家草本文化發想，邀請藝術家張淨寬為水泥牆妝點色彩，創作出有客庄植物意象的壁畫。
除了欣賞壁畫，遊客還能參加沐浴草包DIY與品嘗客家風味的七彩草本飲品，時值桐花花季，文化局也設計桐花AR擴增實境濾鏡讓參與民眾互動，周末假日還舉辦野餐市集，民眾更可直接向紅瓦紫藤咖啡廳預約野餐套餐與攝影，簡單當網美。
新瓦屋同時還展出「美濃外婆」繪本水彩展，由移居新竹的美濃客家女兒李文蓉與獲獎無數的新竹藝術家童武義共同創作水彩插畫作品，重現農村安樂、簡樸的生活經驗，更紀錄客家庄田園風景的情感記憶，讓人宛如置身於美濃的山水間。
展覽期間還能限時穿到美濃老字號「錦興行」裁製的傳統藍衫，與空間內新潮的植物染服飾相互輝映，文化局因此邀請遊客在母親節期間，能夠帶媽媽們一同來新瓦屋走走，不只賞花、品花，還能穿上客家藍衫流下美麗倩影。
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