快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

認識客家生活中植物 竹北新瓦屋展出客家草本文化

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民眾來竹北新瓦屋與新展出的客家植物彩繪壁畫合照，就能上傳打卡抽好禮。圖／縣府提供
民眾來竹北新瓦屋與新展出的客家植物彩繪壁畫合照，就能上傳打卡抽好禮。圖／縣府提供

為讓民眾更認識客庄人文故事及客家植物花草，竹北新瓦屋舉辦「植得你正來尞」客家植物推廣活動，讓民眾認識客庄生活中常見的植栽，例如油桐花，或是客語稱為「狗貼耳」的魚腥草、「南薑花」的野薑花，遊客還能與西側巷弄展出的客家植物彩繪壁畫合照打卡抽好禮，也能透過QR Code認識植物、了解客家文化。

新竹文化局表示，客家植物推廣活動是由2021年榮獲「新竹縣竹夢Young點子競賽」第一名的捻花惹草應用所團隊，以客家草本文化發想，邀請藝術家張淨寬為水泥牆妝點色彩，創作出有客庄植物意象的壁畫。

除了欣賞壁畫，遊客還能參加沐浴草包DIY與品嘗客家風味的七彩草本飲品，時值桐花花季，文化局也設計桐花AR擴增實境濾鏡讓參與民眾互動，周末假日還舉辦野餐市集，民眾更可直接向紅瓦紫藤咖啡廳預約野餐套餐與攝影，簡單當網美。

新瓦屋同時還展出「美濃外婆」繪本水彩展，由移居新竹的美濃客家女兒李文蓉與獲獎無數的新竹藝術家童武義共同創作水彩插畫作品，重現農村安樂、簡樸的生活經驗，更紀錄客家庄田園風景的情感記憶，讓人宛如置身於美濃的山水間。

展覽期間還能限時穿到美濃老字號「錦興行」裁製的傳統藍衫，與空間內新潮的植物染服飾相互輝映，文化局因此邀請遊客在母親節期間，能夠帶媽媽們一同來新瓦屋走走，不只賞花、品花，還能穿上客家藍衫流下美麗倩影。

竹北新瓦屋西側巷弄新展出由藝術家張淨寬，以客家生活中常見的植物為發想，創作出的壁畫作品。記者巫鴻瑋／攝影
竹北新瓦屋西側巷弄新展出由藝術家張淨寬，以客家生活中常見的植物為發想，創作出的壁畫作品。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 美濃 文化局

延伸閱讀

客家青少年國際事務訪問團恢復辨理 邀請你來+1

世客博遭新選風質疑圖利特定廠商 客家局：依法辦理

榮興客家採茶劇團將演出鍾肇政經典 中元的構圖明登場

擂茶、台灣油芒入饌！吳寶春打造8款「新客家風麵包」

相關新聞

桃園確診暴增1999打不通 還有人問「市長衣服哪裡買？」

疫情升溫，1999市民專線大爆量，多位議員批評1999「癱瘓」根本打不通，呼籲市府開發手機app加強宣導。研考會主委吳君...

世客博遭新選風質疑圖利特定廠商 客家局：依法辦理

桃園2023世界客家博覽會多次在議會被議員狠批浪費公帑，桃園新選風連線今在中壢市議員參選人毛嘉慶服務處舉行記者會，以世客...

桃園大棟山俯瞰大漢溪遠眺101觀光亮點多 爭取列特定區

桃園市觀光旅遊局今天在市政會議報告「大棟山風景特定區規劃案」，鄭文燦市長指出，龜山區大棟山涵蓋人文、自然、產業、景觀設施...

企業伸援手照顧染疫患者 竹縣推居家科技照護專案

台灣染疫人數快速攀升，確診居家照護人數隨之逐日暴增，新竹縣府與地方型SBIR計畫企業「滙嘉健康」合作，安排「竹縣居家科技...

苑裡130縣道2公里路段去年39件車禍 3處路口改設紅綠燈

苗栗縣苑裡鎮130縣道（中正九路至德行路）間的路段因路形筆直，民眾車行速度快，且 行經路口多未減速慢行，導致事故頻傳，去...

竹苗自行車道打通了 周六通車 一路順騎免走西濱

新竹市17公里海岸線自行車道過去往南無法順接苗栗竹南的綠光海風自行車道，得繞道西濱快速道路與汽機車併騎，相對危險。市府與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。