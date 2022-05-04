世客博遭新選風質疑圖利特定廠商 客家局：依法辦理

桃園2023世界客家博覽會多次在議會被議員狠批浪費公帑，桃園新選風連線今在中壢市議員參選人毛嘉慶服務處舉行記者會，以世客博的上億預算、預估實質成效及圖利特定廠商的問題，質疑世客博為選舉綁樁；客家局表示，世客博採購流程皆依法規定，不可能圖利廠商。

桃園新選風連線由市議員牛煦庭、中壢區參選人毛嘉慶、觀音區參選人戴兆華及桃園區參選人羅岳峰組成，今第3波記者會圍繞在明年的世客博，新選風表示，台灣舉債8800億的前瞻預算，桃園的世客博花費15億，其中12億由中央出錢；而世客博的活動規劃標案金額就高達4500萬元，得標公司即便已承包到規劃案，市府卻連視覺圖案發表記者會都還要另外再開一個89萬元的標案由同一公司得標，圖利疑雲重重。

新選風指出，先前桃園舉辦農業博覽會，希望能讓青年返鄉工作，不過成效微乎其微，也被審計部檢討成效不彰有浪費公帑之嫌；而桃園國中小學童的全年度營養午餐經費約17億，直逼一場世客博的經費，寧願花大錢辦活動，卻不正視市民生活。

新選風表示，疫情狀況不明，客家局也說不出2023年狀況是否會好轉，帶入多少人潮；2022桃園總預算創歷年新高1410億，但僅刪2.1億創新低為例，不到0.14%，桃園國民黨團前總召議員蘇家明，說要看市政政績不是看預算，難道忘記他是在野黨總召，議員要把關預算監督政府，也質疑蘇為何能做到桃園信用合作社理事長職位。

客家局回應說，世界客家博覽會總營運案，採購流程皆依政府採購法規定辦理，經由公開招標、專家學者參與評選，依法不可能限制任何廠商參與投標，圖利廠商的批評是不了解採購法；世客博總經費15億元，客家委員會分攤12億元、市府自籌3億元，各項目執行費用皆經客家委員會及本府核定辦理，期完備博覽會各項籌備工作。