企業伸援手照顧染疫患者 竹縣推居家科技照護專案

台灣染疫人數快速攀升，確診居家照護人數隨之逐日暴增，新竹縣府與地方型SBIR計畫企業「滙嘉健康」合作，安排「竹縣居家科技照護特別專案」服務，提供50套光纖智慧床墊給居家照護中的高危險族群，避免確診者突然惡化無人知曉，有需求的確診民眾即日起就可提出申請。

縣府產發處表示，「竹縣居家科技照護特別專案」服務，登記時間從5月3日至7月31日止起，凡符合已確診且居家照護中3大高危險群，含沒打疫苗新生兒、兒童、60到69歲慢性病長者的新竹縣住民，都可與滙嘉健康聯繫申請此服務。

智慧床墊可提供遠端24小時即時監控、異常通知、健康提示，當放在枕頭床單或床墊底下，即使沒有發燒在早期階段，即可知道可能身體異常，降低風險，當測到呼吸活動急促、呼吸活動變慢或異常時會提出警示，協助居家照護者及協助照護的家人即時追蹤健康狀。

滙嘉健康創辦人楊淑貞表示，光纖智慧床墊運用nFOPT非侵入性光纖生理監測技術，已有逾300家婦產科、月子中心、托嬰中心、養護機構、失智家屋、啟智中心與醫院採用，搭配專屬APP，並結合AI能動態連續性監測，在早期預防、生病與恢復三階段、記錄呼吸、心跳、連續咳嗽、活動狀態以及睡眠品質等。

智慧光纖薄墊第一期共提供50套，以登記時間為優先，將放在申請者家門口，使用者只要按使用說明操作及影片教學，可提供使用者1個月居家使用，雖不直接接觸使用，為了安全衛生，取回後會進入紫外線全面消毒，讓民眾能安心使用。

「竹縣居家科技照護特別專案」滙嘉健康聯絡專線：（03）657-6679#902黎小姐