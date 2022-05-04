聽新聞
test
0:00 / 0:00
苑裡130縣道2公里路段去年39件車禍 3處路口改設紅綠燈
苗栗縣苑裡鎮130縣道（中正九路至德行路）間的路段因路形筆直，民眾車行速度快，且 行經路口多未減速慢行，導致事故頻傳，去年就發生多達39起交通事故。縣府工務處最近將這處路段間的3處路口，改設行車管制的紅綠燈，盼減少事故發生。
縣府工務處指出，縣道130線在中正九路至德行路之間的路段長約2公里，因路形筆直，民眾車行速度快且未減速慢行，調查110年度肇事紀錄，共發生39起交通事故，其中包括2件死亡車禍。縣府為降低當地路段交通事故發生率，盤點上述路段共14處路口，其中有6處路口已設置了特種閃光號誌，有閃紅．閃黃燈，但沒有紅綠燈等行車管制號誌。
工務處表示，檢視後針對當地易肇事的3處路口，包括130線與福田五路、130線與福田十一路、130線與福田十三路口，將原有的特種閃光號誌更改為紅綠燈行車管制號誌，完成後已於4月底啟用號誌管制，從清晨6點30分至晚間10點全天管制運作，工務處後續將滾動檢討成效以改善該路段肇事率，維護行車及行人通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言