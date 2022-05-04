苑裡130縣道2公里路段去年39件車禍 3處路口改設紅綠燈

苗栗縣苑裡鎮130縣道（中正九路至德行路）間的路段因路形筆直，民眾車行速度快，且 行經路口多未減速慢行，導致事故頻傳，去年就發生多達39起交通事故。縣府工務處最近將這處路段間的3處路口，改設行車管制的紅綠燈，盼減少事故發生。

縣府工務處指出，縣道130線在中正九路至德行路之間的路段長約2公里，因路形筆直，民眾車行速度快且未減速慢行，調查110年度肇事紀錄，共發生39起交通事故，其中包括2件死亡車禍。縣府為降低當地路段交通事故發生率，盤點上述路段共14處路口，其中有6處路口已設置了特種閃光號誌，有閃紅．閃黃燈，但沒有紅綠燈等行車管制號誌。