老榕樹有如盛開的蓮花 公館鄉地方人士救樹大作戰

苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹，樹形優美有如佛祖面前一朵盛開的蓮花，10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用植物氧氣筒，希望恢復老榕樹生氣。

公館鄉大坑村行修寺前的老榕樹是許多居民的共同回憶，早年獅潭鄉木炭、香茅油等山產，步行挑擔到行修寺前小市集交易，曾熱鬧一時，老榕樹於1977年從村子口的泉州碑伯公廟移植過來，直徑僅10公分，蔚然成大樹。

護樹志工彭鈺明說，這棵榕樹樹齡還不到50歲，但因生長在早期廚餘、落葉堆肥的地方，土地肥沃生長特別茂盛，枝葉有如百年老樹茂盛，且樹形優美，從行修寺大殿觀賞，有如一朵盛開的蓮花，地方特別有感情。

不過，10多年前因樹下開闢停車場，駁坎、排水溝工程，除去榕樹的許多樹根，加上道路瀝青鋪面影響，及粉末介殼蟲危害，榕樹的樹勢漸衰，行修寺管理委員會主委邱廷炎、大坑社區發展協會理事長邱明珠，及館南社區發展協會理事長羅國海等人關心，展開救樹大作戰。