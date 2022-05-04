快訊

中重症+77創新高 指揮中心證實20多歲女病歿為網路所傳個案

今增本土2萬8420例、新北破萬 添5死亡個案

美國最高法院洩密案：推翻墮胎權引爆司法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老榕樹有如盛開的蓮花 公館鄉地方人士救樹大作戰

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用植物氧氣筒，希望恢復老榕樹生氣。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用植物氧氣筒，希望恢復老榕樹生氣。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹，樹形優美有如佛祖面前一朵盛開的蓮花，10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用植物氧氣筒，希望恢復老榕樹生氣。

公館鄉大坑村行修寺前的老榕樹是許多居民的共同回憶，早年獅潭鄉木炭、香茅油等山產，步行挑擔到行修寺前小市集交易，曾熱鬧一時，老榕樹於1977年從村子口的泉州碑伯公廟移植過來，直徑僅10公分，蔚然成大樹。

護樹志工彭鈺明說，這棵榕樹樹齡還不到50歲，但因生長在早期廚餘、落葉堆肥的地方，土地肥沃生長特別茂盛，枝葉有如百年老樹茂盛，且樹形優美，從行修寺大殿觀賞，有如一朵盛開的蓮花，地方特別有感情。

不過，10多年前因樹下開闢停車場，駁坎、排水溝工程，除去榕樹的許多樹根，加上道路瀝青鋪面影響，及粉末介殼蟲危害，榕樹的樹勢漸衰，行修寺管理委員會主委邱廷炎、大坑社區發展協會理事長邱明珠，及館南社區發展協會理事長羅國海等人關心，展開救樹大作戰。

地方今天動用機具修剪枝葉，社區規畫師楊曜竑負責執行救樹，大坑村長張肇樣等人也到場關心，楊曜竑說，救樹先修剪枝幹及樹葉，提供更多的日照，再施用藥劑洗樹，遏阻介殼蟲害，並在樹下埋入「植物氧氣筒」，增加養分供給，明天志工還會採取孟宗竹，固定並引導榕樹的氣根到地面，估計約需1個月時間救樹。

苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用植物氧氣筒，希望恢復老榕樹生氣。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用植物氧氣筒，希望恢復老榕樹生氣。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用「植物氧氣筒」，希望恢復老榕樹生氣。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用「植物氧氣筒」，希望恢復老榕樹生氣。記者范榮達／攝影

護樹 苗栗縣 停車場

延伸閱讀

影／九天玄女降肉合歡山？ 鳶峰傳佛經聲嚇傻遊客

公館鄉2輛機車都未拔鑰匙 她騎藍車來誤騎紅車走

台南後壁狂風暴雨 吹倒上茄苳里2棵百年老榕樹

榕樹確診褐根病 汐止基隆河畔移除阻蔓延

相關新聞

苗栗縣去年青年事務委員徵選網站變色情網 勞青處致歉

苗栗縣政府去年辦理第三屆青年事務委員的徵選活動網站，變成色情網，縣議員宋國鼎抨擊縣府便宜行事，折損公權力，縣府勞工及青年...

老榕樹有如盛開的蓮花 公館鄉地方人士救樹大作戰

苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹，樹形優美有如佛祖面前一朵盛開的蓮花，10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪...

桃園最高復興唯一藥局快篩短缺 唯一藥師請命加點增量

快篩實名制爆搶買潮，桃園市復興區只靠唯一一家德怡藥局每天販售78份快篩試劑，天天排隊額滿，復興唯一藥師陳怡君一肩扛起販售...

竹苗自行車道打通了！周六通車 一路順騎免走西濱

新竹市17公里海岸線自行車道過去往南無法順接苗栗竹南的綠光海風自行車道，得繞道西濱快速道路與汽機車併騎，相對危險。市府與...

中壢接種站大爆滿 民眾排隊等2小時打疫苗

疫情持續加溫，桃市府今天展開莫德納專案接種計畫，全市開設24個社區接種站，其中中壢開設了5個接種站，而大舊社接種站今上午...

桃園25個免預約疫苗接種站 下午1到4點繼續打莫德納

桃園市今天在13行政區開設25個疫苗接種站，鄭文燦市長一早就到八德區的接種站了解民眾接種的情況，也向等候的民眾致意，並呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。