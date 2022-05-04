聽新聞
test
0:00 / 0:00
老榕樹有如盛開的蓮花 公館鄉地方人士救樹大作戰
苗栗縣公館鄉行修寺前老榕樹，樹形優美有如佛祖面前一朵盛開的蓮花，10多年來粉末介殼蟲害纏身，地方今天展開救樹大作戰，修剪枝幹樹葉，施用植物氧氣筒，希望恢復老榕樹生氣。
公館鄉大坑村行修寺前的老榕樹是許多居民的共同回憶，早年獅潭鄉木炭、香茅油等山產，步行挑擔到行修寺前小市集交易，曾熱鬧一時，老榕樹於1977年從村子口的泉州碑伯公廟移植過來，直徑僅10公分，蔚然成大樹。
護樹志工彭鈺明說，這棵榕樹樹齡還不到50歲，但因生長在早期廚餘、落葉堆肥的地方，土地肥沃生長特別茂盛，枝葉有如百年老樹茂盛，且樹形優美，從行修寺大殿觀賞，有如一朵盛開的蓮花，地方特別有感情。
不過，10多年前因樹下開闢停車場，駁坎、排水溝工程，除去榕樹的許多樹根，加上道路瀝青鋪面影響，及粉末介殼蟲危害，榕樹的樹勢漸衰，行修寺管理委員會主委邱廷炎、大坑社區發展協會理事長邱明珠，及館南社區發展協會理事長羅國海等人關心，展開救樹大作戰。
地方今天動用機具修剪枝葉，社區規畫師楊曜竑負責執行救樹，大坑村長張肇樣等人也到場關心，楊曜竑說，救樹先修剪枝幹及樹葉，提供更多的日照，再施用藥劑洗樹，遏阻介殼蟲害，並在樹下埋入「植物氧氣筒」，增加養分供給，明天志工還會採取孟宗竹，固定並引導榕樹的氣根到地面，估計約需1個月時間救樹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言