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中壢接種站大爆滿 民眾排隊等2小時打疫苗

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢大舊社接種站，人潮多800張號碼牌迅速發完。記者翁唯真／攝影
桃園中壢大舊社接種站，人潮多800張號碼牌迅速發完。記者翁唯真／攝影

疫情持續加溫，桃市府今天展開莫德納專案接種計畫，全市開設24個社區接種站，其中中壢開設了5個接種站，而大舊社接種站今上午10時許就已將800張號碼牌發完，中壢區副區長施永恭表示，今天以年輕人及青壯年居多，若時間許可，會盡量讓更多民眾施打。

今天上午8至12時、下午1時至4時，只要年滿18歲以上符合資格的民眾，1、2、3劑疫苗皆可接種，年滿60歲以上長者接種，會送禮券700元及一包好米、提供免費愛心計程車接送。

施永恭指出，今天上午不到8時就有許多人排隊，大家都搶打，今天有2位醫師6位護理師協助，也改變活動中心內的接種動線，盡到空間最大化，盡量讓民眾都打到，預計上午最大量能達到900人次。

84歲的爺爺表示，自己3劑打的都不一樣，沒有特別挑品牌，先前一直找不到哪裡可以打疫苗，昨天得知有接種站，就趕緊前來，完全不知道60歲以上有禮品，只希望疫情嚴峻不要受感染。

68歲的油漆工也指出，現在工作到哪都需要有3劑的證明，上周都找不到哪裡可打，8時許到就已經發到700多號，慶幸自己有排到，不然3劑的規定也讓他工作上很困擾。

施永恭說，今天以年輕人為主，長者並沒有特別多，若沒拿到號碼牌的民眾也會請他們下午提早到，避免大型群聚。

中壢區副區長施永恭表示，今天長者打的不算多。記者翁唯真／攝影
中壢區副區長施永恭表示，今天長者打的不算多。記者翁唯真／攝影

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