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桃園25個免預約疫苗接種站 下午1到4點繼續打莫德納
桃園市今天在13行政區開設25個疫苗接種站，鄭文燦市長一早就到八德區的接種站了解民眾接種的情況，也向等候的民眾致意，並呼籲大家踴躍接種疫苗保護自己也做好防疫。
衛生局副局長蘇柏文表示，隨著疫情近期增溫，今天各站民眾接種意願大幅增加，預估可提供6萬人接種疫苗，只要年滿18歲，不論接種第幾劑疫苗都可以前往，桃園市政府今天也加碼60歲（原住民族50歲）以上民眾接種疫苗加送700元禮券及桃1包園好米。疫苗接種站上午8點到12點，下午1點到4點提供免預約，到現場就可以打疫苗的服務。
蘇柏文說，疫情增溫確診人數不斷增加，處處都是足跡，衛生局除了加強防疫宣導，也提醒民眾做好完整的防護，減少不必要的聚餐，根據學者研究發現，完整接種疫苗可以避免感染後發生重症或死亡的機會，也是對抗COVID-19疫情最有效的武器，呼籲民眾疫苗打好打滿，一同守護自己與家人的健康。
另外，民眾抱怨中央1922等防疫專線進線困難，蘇柏文說明最近確診人數正在攀升，衛生局已經增加一倍人力接線服務電話還是常處於滿線的狀態，呼籲如果要了解防疫相關資訊，可以加入疾管管制署的「疾管家」，獲得防疫相關第一手資訊，也可先上網查詢衛福部製作的圖卡，將防疫專線留給疫情相關需要緊急就醫的民眾。
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