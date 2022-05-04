苗栗縣去年青年事務委員徵選網站變色情網 勞青處致歉

苗栗縣政府去年辦理第三屆青年事務委員的徵選活動網站，變成色情網，縣議員宋國鼎抨擊縣府便宜行事，折損公權力，縣府勞工及青年發展處長彭德俊回應表示，當初的網址是租用，後來遭註冊，沒有注意細節，為造成困擾抱歉。

宋國鼎昨天深夜於臉書收到青年朋友訊息，表示苗栗縣第三屆青年事務委員的徵選活動網站，點擊進入後，竟是色情網站，宋國鼎認為雖然是過去的徵選網頁，但凸顯了幾個問題，指出縣府活動應使用政府網域，而不該任意使用其他網域。

他說，使用縣府網域管理方便、不會被其他人買走，另一方面是民眾才知道這是政府活動、有一定的公信力，否則極可能發生，網域註冊後，被網域蟑螂拿走的情況，縣府應該檢討活動的後續網站管理，千萬不能為了方便，委託廠商製作一次性網站，而不思後續的管理機制。

宋國鼎表示，從這次事件可以看出，縣府應思考縣府作為公部門，對民眾信任度的問題，若是承包廠商任意選擇網址便宜行事，最後折損的絕對會是縣府的公信力，受害的就是縣民。

彭德俊說，去年第三屆青年事務委員的徵選活動網站是租用，並沒有買斷，流量還頗高，活動結束後，遭到有心人士註冊，成了色情網站，沒有注意到細節，為造成困擾抱歉，縣府已下架相關連結，今年第四屆徵選活動，也用縣府官方網站，避免類似狀況。