快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣去年青年事務委員徵選網站變色情網 勞青處致歉

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府去年辦理第三屆青年事務委員的徵選活動網站，變成色情網，縣議員宋國鼎抨擊縣府便宜行事。圖／宋國鼎提供
苗栗縣政府去年辦理第三屆青年事務委員的徵選活動網站，變成色情網，縣議員宋國鼎抨擊縣府便宜行事。圖／宋國鼎提供

苗栗縣政府去年辦理第三屆青年事務委員的徵選活動網站，變成色情網，縣議員宋國鼎抨擊縣府便宜行事，折損公權力，縣府勞工及青年發展處長彭德俊回應表示，當初的網址是租用，後來遭註冊，沒有注意細節，為造成困擾抱歉。

宋國鼎昨天深夜於臉書收到青年朋友訊息，表示苗栗縣第三屆青年事務委員的徵選活動網站，點擊進入後，竟是色情網站，宋國鼎認為雖然是過去的徵選網頁，但凸顯了幾個問題，指出縣府活動應使用政府網域，而不該任意使用其他網域。

他說，使用縣府網域管理方便、不會被其他人買走，另一方面是民眾才知道這是政府活動、有一定的公信力，否則極可能發生，網域註冊後，被網域蟑螂拿走的情況，縣府應該檢討活動的後續網站管理，千萬不能為了方便，委託廠商製作一次性網站，而不思後續的管理機制。

宋國鼎表示，從這次事件可以看出，縣府應思考縣府作為公部門，對民眾信任度的問題，若是承包廠商任意選擇網址便宜行事，最後折損的絕對會是縣府的公信力，受害的就是縣民。

彭德俊說，去年第三屆青年事務委員的徵選活動網站是租用，並沒有買斷，流量還頗高，活動結束後，遭到有心人士註冊，成了色情網站，沒有注意到細節，為造成困擾抱歉，縣府已下架相關連結，今年第四屆徵選活動，也用縣府官方網站，避免類似狀況。

青年 宋國鼎 色情網站

延伸閱讀

快篩劑用量激增 苗栗縣申請比照高風險縣市增補10萬劑

苗縣疫情創新高 校園30校36班停課中

苗縣+145！兩年來首度突破百例 苗栗農工5名學生確診

色情果真票房保證？「今時之慾」穩坐台灣榜電影類冠軍

相關新聞

苗栗縣去年青年事務委員徵選網站變色情網 勞青處致歉

苗栗縣政府去年辦理第三屆青年事務委員的徵選活動網站，變成色情網，縣議員宋國鼎抨擊縣府便宜行事，折損公權力，縣府勞工及青年...

桃園25個免預約疫苗接種站 下午1到4點繼續打莫德納

桃園市今天在13行政區開設25個疫苗接種站，鄭文燦市長一早就到八德區的接種站了解民眾接種的情況，也向等候的民眾致意，並呼...

疫情攪局 竹市端午龍舟賽連3年喊卡

新竹市端午龍舟賽是年度盛事，但前2年碰上新冠肺炎疫情延燒，擔心有群聚風險停辦；市府原訂今年於6月3日端午節當天重返南寮舊...

桃園有線電視月收510元 議員促降價

桃園市今年3家有線電視基本頻道每月510元，已6年沒調整，多名議員昨質詢呼籲新聞處繼續替民眾爭取降價，督促業者提高收視品...

竹縣公幼、非營利幼園 今網路報名

竹縣今年公幼、非營利幼兒園報名大戰今天開打，各園招收名額已提前公告，由於人口成長快速，不少家長仍擔憂抽不到就得選擇昂貴的...

開始申請 苗栗836萬元護生態 拍到石虎加碼

苗栗縣石虎最新調查穩定族群約350隻，縣府今年編列836萬元獎勵生態保育，其中「友善農地給付」項目幫參加農友採樣381項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。