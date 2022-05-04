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疫情攪局 竹市端午龍舟賽連3年喊卡

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市端午龍舟賽向來在南寮舊漁港登場，但因為疫情，今年原訂復辦的龍舟賽也喊卡。圖／新竹市政府提供
新竹市端午龍舟賽向來在南寮舊漁港登場，但因為疫情，今年原訂復辦的龍舟賽也喊卡。圖／新竹市政府提供

新竹市端午龍舟賽是年度盛事，但前2年碰上新冠肺炎疫情延燒，擔心有群聚風險停辦；市府原訂今年於6月3日端午節當天重返南寮舊漁港比拚，4月底發布報名資訊，並規定參賽者需打滿3劑疫苗，無奈疫情持續擴大，市府近日決定喊卡，連3年停辦。

竹市端午龍舟賽有卅多年歷史，不僅吸引各方好手苦練拚速度，場邊觀賽人潮也不少，是每年夏天的重點運動賽事。但2018年竹市端午龍舟賽活動曾因水閘門工程影響無法舉辦，2019年復辦吸引65支隊伍參賽，2020年起又受疫情衝擊，不得不喊停。

新竹市城市行銷處原本考量可逐漸恢復大型活動辦理，敲定6月3日端午節當天在南寮舊漁港舉行「新竹市端午節龍舟競賽-慶端午嘉年華」，4月底廣發英雄帖招募參賽隊伍，即日起至5月8日受理報名，分社會團體組、機關學校組、大專院校及高中學生組、地球村組與女子組共5組，並於29日舉行預賽。

但報名資訊才發布短短1周，因市府日前又再緊急發出公告宣布活動取消。新竹市城市行銷處長林正光說明，雖報名簡章規定18歲以上參賽者須完成3劑以上疫苗施打，12歲至未滿18歲者須完成2劑以上疫苗施打，並附上小黃卡證明，但考量近日疫情不停擴大，竹市每天確診約增百例，若活動出現確診者也會衍生居家隔離問題，決定停辦。

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