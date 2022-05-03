桃園明天25社區接種站免預約打莫德納 長者一樣有好禮

桃園市長鄭文燦今天下午表示，明天早上8點開始，25個社區免預約接種站，早上（8點至12點）、下午（1點至4點）開放莫德納疫苗接種。雖然目前桃園在65歲以上的長者疫苗覆蓋率6都第1名，但是為確保預防重症，希望能夠再擴大接種。

鄭文燦說，25個社區接種站早上下午都開放接種，對象是18歲以上符合資格的民眾，1、2、3劑都可以接種莫德納，60歲以上（原住民族50歲以上）的民眾打疫苗送700元禮券、1包好米還有免費愛心計程車接送，打疫苗也不限定設籍桃園，希望接種率不斷提高防止重症。25免預約接種站地址可以到桃園市政府官網首頁查詢。

在小學生打疫苗方面，鄭文燦指出桃園市國小有13萬1000多位學童，先前給家長7天考慮期，莫德納疫苗的接種同意書的比率約48%，約6萬3000人，部分選擇到校，部分選擇到醫院或診所來接種，不過因為有些學校和班級停課中，有一部份到校打疫苗的學童會等停課結束後再打。

鄭文燦表示小學生今天、昨天打疫苗的情況大致良好，希望6月初把莫德納疫苗接種完畢，如果有BNT的疫苗到位，中央完成審查準備，桃園也會安排第2輪小學生接種BNT疫苗。中央既然已經開放接種，市府會用最快的速度最好的安排讓所有師生、家長放心，也希望各校在接種的時候多做一些衛教，如果學生在接種後身體不適，可以請1至3天的疫苗假，家長也可以申請防疫照顧假。