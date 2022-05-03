「中壢汽車城」綠能轉型 建置汽車產業綠能示範區

2050淨零碳排為全球共識，桃園市長鄭文燦今下午出席順益集團「綠能建置啟動記者會」並表示，順益集團中壢汽車城是汽車產業第1個綠能轉型的示範點，設置太陽能發電系統、儲電設備及能源管理系統，為一控能型「虛擬電廠」，未來與台電合作，將有助於提高電網韌性、調節尖離峰用電。

鄭文燦指出，順益汽車成立76年，是桃園具代表性的在地企業，而桃園是汽車貨運業的重鎮，全台物流業集中於桃園，因應汽車減碳的潮流，汽車電動化需要時間，順益集團率先於汽車銷售及製造據點採用綠能，是踏出綠能轉型非常重要的一步，希望未來有更多車廠與順益合作。

鄭文燦表示，桃園是工業重鎮，用電及電源管理都非常重要，市府積極與台電合作虛擬電廠推動方案，自2019年起推動儲能設備及智慧能源示範案場補助，截至目前已補助25案儲能設備（設置量59MWh）、2案控能型「虛擬電廠」。