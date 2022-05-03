「中壢汽車城」綠能轉型 建置汽車產業綠能示範區
2050淨零碳排為全球共識，桃園市長鄭文燦今下午出席順益集團「綠能建置啟動記者會」並表示，順益集團中壢汽車城是汽車產業第1個綠能轉型的示範點，設置太陽能發電系統、儲電設備及能源管理系統，為一控能型「虛擬電廠」，未來與台電合作，將有助於提高電網韌性、調節尖離峰用電。
鄭文燦指出，順益汽車成立76年，是桃園具代表性的在地企業，而桃園是汽車貨運業的重鎮，全台物流業集中於桃園，因應汽車減碳的潮流，汽車電動化需要時間，順益集團率先於汽車銷售及製造據點採用綠能，是踏出綠能轉型非常重要的一步，希望未來有更多車廠與順益合作。
鄭文燦表示，桃園是工業重鎮，用電及電源管理都非常重要，市府積極與台電合作虛擬電廠推動方案，自2019年起推動儲能設備及智慧能源示範案場補助，截至目前已補助25案儲能設備（設置量59MWh）、2案控能型「虛擬電廠」。
順益集團董事長林純姬指出， 全球低碳風潮帶動汽車產業電動化趨勢，順益除將台灣商用車電動化的布局與規劃，也積極投入再生能源應用及智慧能源管理領域，此次在市府團隊、台電、聯齊科技的協助下，建置順益集團中壢汽車城綠能示範廠區，為台灣汽車產業第一座企業級的虛擬電廠，希望拋磚引玉，引起各行各業對於能源、永續的重視和行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言