莫德納明天開打估排長龍 中壢5站最多請民眾踴躍來打

疫情嚴重，桃園市政府明天展開莫德納專案接種計畫，全市開設24個社區接種站，中壢、平鎮、龍潭、楊梅、大溪、新屋6區將開設14個接種站，人口最多的中壢區接種站預估可能大排長龍，區長鄭詩鈿今天下午表示，中壢接種站採發號牌疏導，不限是否設籍桃園，鼓勵踴躍出來打疫苗。

桃園市府依莫德納疫苗配發數量，明天進行莫德納專案接種計畫，明天上午8至12時、下午1時至4時，只要年滿18歲以上符合資格的民眾，1、2、3劑疫苗皆可接種，年滿60歲以上長者接種，會送禮券700元及一包好米、提供免費愛心計程車接送。

中壢區設置 5個社區接種站為全市接種站最多，比桃園區設3個接種站多，平鎮、龍潭、楊梅大溪4區均各設2個社區接種站、新屋設置1個社區接種站，各公所嚴陣以待，服務市民施打疫苗，各區公所表示，明天以最大接種量規畫疏導措施，來因應民眾接種大排長龍，如果疫苗打不完，由市府規畫擇期再打。

鄭詩鈿表示，中壢可以接種1、2、3劑的人口比桃園區多，包括非設籍桃園的大學生或在地工作者，符合年滿18歲以上資格皆可施打，區公所預估接種站大看龍，要求5接種站工作人員採發號碼牌疏導，預計每站上、下午可施打最大量各1000劑，鼓勵民眾踴躍打疫苗。