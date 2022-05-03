中壢大圳路機車道完工通車 避免中園路橋汽機車爭道

桃園中壢區中園路二段55巷至大圳路因地處內壢交流道出口，常年汽機車並行，為降低車禍比例，因此在國道1號五楊高架橋下方新闢機踏車及自行車道，去年9月動工，今舉行通車典禮，不僅讓機車駕駛行駛能更安全，道路2旁設立反光導感及單側設立路燈，夜間行駛也不用擔心。

「每次行經中園陸橋都讓我相當緊張，深怕不小心騎錯或沒注意到高速公路閘道出口的大車」，來桃園工作的陳小姐表示，中園路橋為連結大園及內壢主要道路，汽機車行駛時交會，對於不熟的外地人真的很危險。

中園路二段55巷瓶頸道路，中園路橋為連結大園及內壢主要道路，車輛匯集造成該路段交通流量大，又因路口複雜使得機慢車行駛該路段時易產生危險；中壢區公所工務課長黎萬正表示，最早2017年計畫建造寬8公尺道路，但因鄰近忠福掩埋場、高架橋及地質鬆軟需改良而無法執行，去年爭取工務局道路基金建造，改為4公尺便道。

桃市府工務局賴宇亭指出，經調閱該路段前年交通事故共有20件，其中機車造成事故就達13件，加上議會質詢時，中壢的議員都極力希望能開闢機車道，因此請中壢區公所開闢總長177公尺、含兩側水溝寬度4公尺道路可通往新生路及大圳路，總經費600萬元，花費157個工作天。

桃園市議會議長邱奕勝表示，雖然這只是機車的便道，從過去規劃要4000萬，市府團隊用最快及省錢的方式完成，桃園的議員都相當感謝市府的用心。