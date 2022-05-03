快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒收到居隔通知書沒收到居家照護關懷電話 問題在這裡

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局長王文彥說明目前居隔者常反映的問題。圖／新聞處提供
桃園市衛生局長王文彥說明目前居隔者常反映的問題。圖／新聞處提供

桃園市政府衛生局長王文彥今天在防疫會後表示，目前最常接到民眾反映的問題，就是居家照護的確診者沒接到關懷電話，還有確診者沒收到居隔通知書。

王文彥說，收到民眾反映沒接到居隔關懷電話後，會先確定是否符合居家照護的條件，如果必須到醫院就不能居家照護，衛生局會把符合居家照護的案件分派給責任醫院，通常1到3天會收到照護醫院的關懷電話，但是最近因為案件增加很多，會影響先期的作業時。不過桃園市師公會基層醫療診所昨天開始加入居家照護服務，對這一方面的關懷服務應該有所幫忙。

王文彥說，確診者沒收到隔離通知書要分為兩個時間點說明，4月30日之前確診居家隔離的民眾，因為資料由先前的作業系統列管，這周內應該都會收到簡訊，可以跟去簡訊的指引下載隔離通知書。另外就是5月1日起中央採用新的隔離通報系統，確診者一兩天內會收到簡訊，根據簡訊的網址填寫居隔相關資料。如果沒收到簡訊，可能就是在採檢的時候留下的電話不對，或沒留電話，這時候請民眾進入桃園市衛生局網站，利用Google表單填寫確診通報單。

居家照護 居家隔離 桃園

延伸閱讀

桃園採檢站陽性率從0.3％飆到17％ 衛生局長分析2原因

鄭文燦指示桃園不再全面疫調 採特殊個案疫調新方案

桃園莫德納疫苗免預約 5月4日開設24社區接種站

居隔結束還收不到通知書？原來是中央做了這件事 鄭文燦曝補發準則

相關新聞

沒收到居隔通知書沒收到居家照護關懷電話 問題在這裡

桃園市政府衛生局長王文彥今天在防疫會後表示，目前最常接到民眾反映的問題，就是居家照護的確診者沒接到關懷電話，還有確診者沒...

桃園有線電視蒸發近1萬戶 新聞處：協調業者降價

桃園3家有線電視基本頻道每月收費510元，已6年沒調整，多名議員批評有線電視收費太高、品質差，要求市府替市民爭取降價。新...

中壢大圳路機車道完工通車 避免中園路橋汽機車爭道

桃園中壢區中園路二段55巷至大圳路因地處內壢交流道出口，常年汽機車並行，為降低車禍比例，因此在國道1號五楊高架橋下方新闢...

林定三獲日皇旭日雙光章 肯定其促進日台食農文化合作

林定三因長年在台灣推廣日本食文化，並促進雙方智慧農業交流合作，近日獲授今年日本對外國人頒贈的「旭日双光章」肯定其貢獻，消...

桃園百年黃宅明德居 通過文資審議成為市定古蹟

擁有百年歷史的桃園「中壢庄內厝子黃宅明德居」建築保留完整及形制具典範性，因古蹟所有權人數眾多，經多次協調並向桃市府文化局...

重大進展！新竹大車站先導工程預計10月開工

新竹大車站獲中央前瞻基礎建設計畫支持，上月底送交通部審查；市府今公布最新進展，已優先規畫設計臨時車站、第四月台及跨站陸橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。