沒收到居隔通知書沒收到居家照護關懷電話 問題在這裡

桃園市政府衛生局長王文彥今天在防疫會後表示，目前最常接到民眾反映的問題，就是居家照護的確診者沒接到關懷電話，還有確診者沒收到居隔通知書。

王文彥說，收到民眾反映沒接到居隔關懷電話後，會先確定是否符合居家照護的條件，如果必須到醫院就不能居家照護，衛生局會把符合居家照護的案件分派給責任醫院，通常1到3天會收到照護醫院的關懷電話，但是最近因為案件增加很多，會影響先期的作業時。不過桃園市師公會基層醫療診所昨天開始加入居家照護服務，對這一方面的關懷服務應該有所幫忙。

王文彥說，確診者沒收到隔離通知書要分為兩個時間點說明，4月30日之前確診居家隔離的民眾，因為資料由先前的作業系統列管，這周內應該都會收到簡訊，可以跟去簡訊的指引下載隔離通知書。另外就是5月1日起中央採用新的隔離通報系統，確診者一兩天內會收到簡訊，根據簡訊的網址填寫居隔相關資料。如果沒收到簡訊，可能就是在採檢的時候留下的電話不對，或沒留電話，這時候請民眾進入桃園市衛生局網站，利用Google表單填寫確診通報單。