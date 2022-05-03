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桃園有線電視蒸發近1萬戶 新聞處：協調業者降價

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園3家有線電視基本頻道6年沒調整，多名議員要求市府替市民爭取降價。記者朱冠諭／攝影
桃園3家有線電視基本頻道6年沒調整，多名議員要求市府替市民爭取降價。記者朱冠諭／攝影

桃園3家有線電視基本頻道每月收費510元，已6年沒調整，多名議員批評有線電視收費太高、品質差，要求市府替市民爭取降價。新聞處長詹賀舜表示，依據市府滿意度調查，各業者去年整體滿意度皆在80%以上，雖目前基本頻道月租費不變，但年繳用戶每月享10元折扣，會持續跟業者協調降價。

桃園去年第4季有線電視訂戶數約44萬，和前年同期相比約流失9500戶，引起多位民代關心。議員林政賢質疑，現行有線電視多元頻道分組方案多半是「為分而分」，最便宜的200元方案如同「清湯」，只有無線電視等頻道內容，基本頻道收視費510元收費昂貴，節目品質每況愈下，廣告無處不在、任意插播，訂戶越來越少，希望新聞處拿出辦法。

議員黃敬平指出，綜觀北北桃業者收費，新北最便宜的基本型方案，1個月只要99元，反觀桃園最低費率要200元起跳，另台北市各家業者月費最高才545元，桃園最高則是600元，「比上不足，比下也不行」，現今OTT服務崛起，有線電視品質若無法跟上消費者需求，只會推升一波波剪線潮。議員李光達也建議業者應該降價，最好1個月能降50元。

詹賀舜坦言，儘管轄內3家業者整體滿意度皆達80％以上，仍有不少民眾不滿價錢太高、頻道種類太少；今年有線電視基本頻道收視費用雖維持每月510元，但年繳的收視戶可享每月折扣10元，有線電視應還有降價空間，將協調業者提供半年繳、季繳等更多優惠。

而桃園道路、側溝常有雜亂電纜線，不僅影響市容，也有管線裸露、短路的安全疑慮，議員陳美梅、徐其萬對此要求改善。詹賀舜表示，已要求業者自主清理，配合市府天空纜線專案及地下化政策，2018年至去年3家業者共清理約1702公里、434公噸；針對側溝纜線也配合養工處「桃園市道路側溝暫掛纜線評鑑及獎懲要點」改善缺失。

桃園 有線電視

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