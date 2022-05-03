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桃園百年黃宅明德居 通過文資審議成為市定古蹟

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢區黃宅明德居通過桃園市文資審議，成為市定古蹟。圖／桃市府文化局提供
桃園中壢區黃宅明德居通過桃園市文資審議，成為市定古蹟。圖／桃市府文化局提供

擁有百年歷史的桃園「中壢庄內厝子黃宅明德居」建築保留完整及形制具典範性，因古蹟所有權人數眾多，經多次協調並向桃市府文化局提報審議，經桃園市第一類組2022年第2次文化資產審議會審議通過指定為市定古蹟，文化局將持續輔導所有權人提出管理維護計畫與後續文化資產保存事宜。

「黃宅明德居」興建於西元1921年，已有百年歷史，為江夏堂明德居黃氏第22世祖五兄弟協力建造。建築以土埆磚結合傳統斗子砌磚及部分日治時期TR磚砌造，以石條及卵石砌為基座；屋脊剪黏，水車堵交趾陶裝飾表現佳，具日治大正時期結合傳統與當代建築構築工法技術與美學，且形制具典範性，保存現況完整。

文化局委託專業團隊辦理有形文化資產普查作業後，並於2020年5月函詢「黃宅明德居」所有權人徵詢指定登錄文化資產意願，因建物及土地產權屬係屬私有，且所有權人數眾多，期間文化局與所有權人多次研議，說明指定登錄文化資產相關權利義務；經所有權人宗族內部多次協調，於去年10月6日正式向文化局提報。

而文化局於去年10月29日及12月21日邀集文資委員辦理2次會勘，會勘決議具文資保存價值，經提請桃園文化資產審議會審議通過指定為古蹟。待古蹟公告完成備查後，文化局將持續輔導所有權人提出管理維護計畫與後續文化資產保存事宜。

文化局 文化資產 古蹟

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