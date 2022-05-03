重大進展！新竹大車站先導工程預計10月開工

新竹大車站獲中央前瞻基礎建設計畫支持，上月底送交通部審查；市府今公布最新進展，已優先規畫設計臨時車站、第四月台及跨站陸橋等先導工程，預計今年10月開工，後續交通部若審查通過，大車站獲前瞻核定的65億元經費也可按年度執行狀況陸續動支，並交由中央軌道工程單位接手，啟動後續細部設計。

市長林智堅表示，新竹市區長期因鐵路阻絕，影響火車站前後兩側地區整體發展與交通系統串連，鐵路沿線亦有多處公私有土地受限於鐵路設施及臨路條件，導致缺乏發展動能。

因此，他提出新竹大車站計畫，縫合鐵路兩側步行系統、整合大眾運輸轉乘功能及都市活動，並針對周邊公有土地進行活化利用，帶動商圈復甦。未來「大車站12345」將以1座百年古蹟、2座南北公園、整合輕軌、火車、轉運站3個車站、將跨站平台4周連結、整合周邊5處開發區，強化新竹車站交通樞紐機能，打造台灣軌道建設新典範。

都市發展處表示，新竹大車站綜合規畫案上月底送交通部審查，送審規畫案內容包含施工工法、土地開發方式等，該計畫以低成本、高效益的「跨站平台」取代高成本的「鐵路立體化（高架化、地下化）」，更評估在不影響現有車站與鐵路營運的前提下，提供民眾及鐵路營運單位新選擇。

新竹大車站綜合規畫案包含開發範圍、建築物用途、未來場站動線、施工方式，都是市府與規畫團隊、台鐵、鐵道局研商後的共識；待交通部審核通過將可啟動下一階段，由中央軌道單位鐵道局接手，邀請建築師進行實體細部設計，進行專業工程規畫。

都發處指出，10月可啟動先導工程，預計將採興建臨時站、軌施工方式，優先施做第四月台、跨站臨時陸橋及臨時車站，將施工區域與營運區域各自獨立區隔，即可全天候施做，以縮短工期並維持車站營運機能及安全。