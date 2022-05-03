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丈夫生病妻獨自養活一家6口 桃園家扶中心頒自強母親

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園家扶中心主任張伏杉（右）頒贈獎座，給家扶基金會全國自強母親陳美琦（左）給予鼓勵肯定。圖／桃園家扶中心提供
桃園家扶中心主任張伏杉（右）頒贈獎座，給家扶基金會全國自強母親陳美琦（左）給予鼓勵肯定。圖／桃園家扶中心提供

56歲擁有4名子女的陳美琦獲選家扶基金會自強母親表揚，她歷經丈夫生病、獨自打2份工、全家擠在14坪的旅社的苦日子，所幸她的國中同學陪她度過，並接觸到社福團體，當居家清潔員也經營微商，現在孩子也大了，生活也逐漸變好，獲頒自強母親讓她感到肯定。

本周日就是母親節，近日桃園各區公所都有舉辦模範母親表揚活動，而家扶基金會也自全國遴選23位自強母親，陳美琦獲桃園家扶中心推薦。

「曾非常後悔走入這段婚姻，也曾興起放棄的想法，家庭生活及經濟一度讓我喘不過氣來，更別說露出笑容了! 」陳美琦歷經風霜，感慨地說，年輕時在公司認識相差15歲的丈夫結婚，婚後丈夫工作不順遂，僅能打臨工維持生計。

陳生完第1個孩子後也被辭退，加上丈夫身體不好，家中經濟困窘，她扛起家計，2003年起擔任超市大夜班人員，假日則到餐廳打工，將餐廳的剩飯菜帶回家，一家6口窩在僅有1坪大小的旅社生活近14年，後來丈夫又脊髓斷裂、患有糖尿病、尿道及膀胱結石，積欠大筆醫療費用。

就在絕望之時，陳的國中同學鼓勵她申請低收入戶資格，家扶中心協助她喘口氣，並改租房，讓全家生活空間能更加舒適。陳也參加了居家清潔的受訓課程，結訓後成為居家清潔員，此份工作持續至今。

陳美琦最高紀錄是身兼四職，三份居家清潔的工作，一份則是學習經營微商，銷售保養品，爭取更多收入來源。

陳美琦說，當她遇到挫折時，總是會鼓勵自己為了4個孩子，一定要堅強與勇敢，一直以來支持她的信念就是孩子，所以孩子是她最大的財富。

桃園家扶中心表示，陳美琦的故事相當勵志也令人感動，為了家庭，她堅忍不拔的精神令人鼓舞，值得表揚。

家扶基金會全國自強母親陳美琦（中）與兒子（左），接受桃園家扶中心主任張伏杉（右）表揚合影。圖／桃園家扶中心提供
家扶基金會全國自強母親陳美琦（中）與兒子（左），接受桃園家扶中心主任張伏杉（右）表揚合影。圖／桃園家扶中心提供

桃園 家扶中心

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