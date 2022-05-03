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竹東天穿日山歌比賽停辦 延期3個月仍不敵疫情影響

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
往年竹東天穿日山歌比賽都是各路高手齊聚的舞台，更入選客庄12大節慶。記者巫鴻瑋／翻攝
往年竹東天穿日山歌比賽都是各路高手齊聚的舞台，更入選客庄12大節慶。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣竹東鎮每年春節後都會舉辦天穿日山歌比賽，更入選客委會客庄12大節慶，可今年受到疫情衝擊，將原本2月的比賽延期到5月，卻沒想到因逐步走向共存，確診人數暴增，鎮公所最後仍決定停辦今年比賽，讓不少好手感到十分可惜。

已連續停辦2年的竹東天穿日山歌比賽，原本今年2月19、20日要在竹東客家戲曲公園舉辦，卻因過年期間疫情突然攪局，而延到5月21、22日舉辦，沒想到4月過後疫情突然快速升溫，使得鎮公所不得不做出停辦決定。

鎮長張順朋表示，天穿日山歌比賽已經連2年停辦，原本預計今年有望復辦，卻因疫情一再攪局，最後迫不得已才做出停辦第3年的決定，因現階段仍必須以防疫優先，避免跨區人流移動、活動導致人潮過度密集，以降低群聚感染傳播風險，並確保民眾健康。

張順朋指出，鎮公所目前全力投入居家檢疫、居家照護及關懷追蹤等工作，對於民眾連續幾年都因疫情無法一展歌喉，希望待與疫情共存後，明年能真正復辦，屆時鎮公所仍會深耕及辦理竹東天穿山歌賽，期盼各位山歌同好繼續給予支持。

疫情 居家檢疫

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