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苗栗縣836萬元獎勵生態保育 「石虎牌」農產銷售利多

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫即日起受理申請，額滿為止，縣府呼籲把握機會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫即日起受理申請，額滿為止，縣府呼籲把握機會。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣石虎最新調查穩定族群約350隻，縣府今年編列836萬元獎勵生態保育，其中「友善農地給付」項目，縣府還幫參加農友採樣381項農藥殘留安全檢出，石虎掛保證好生態有助農產銷售，創造多贏局面。

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫2019年起實施，第一年發出53萬多元獎勵金，2020年189萬多元，去年653萬多元，有越來越多民眾參與石虎生態保育的趨勢，縣府農業處今年編列836萬元，即日起受理申請。

農業處指出，獎勵金「巡護監測給付」項目至今有23隊參加，「友善農地給付」103名農友約94公頃農地參加，「自主通報給付」受理232件，今年預計受理巡護監測給付28隊、友善農地給付110公頃，申請至6月30日，此外，自主通報給付75戶，申請至12月31日，額滿截止，電話37-559272或1999洽詢。

其中，友善農地給付土地必須在苗栗市、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、造橋鄉、大湖鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮、頭屋鄉、公館鄉及獅潭鄉，單一土地或相鄰土地面積加總，至少0.1公頃以上。

申請符合資格的農地，縣府採樣農作送檢，必須符合381項農藥安全檢出標準，才能請領每公頃2萬元的獎勵金，拍到石虎再加碼1萬元，可以證明農地生態是好的，才會有石虎出現，也是農產品銷售大利多。

至於社區巡護部分， 每年每隊最高6萬元獎勵金，拍到石虎加碼5萬元，去年申請23個社區巡守隊執行紀錄來看，約8成以上有拍到石虎。另外，養禽場域通報獎勵金3000元，拍到石虎1萬元，縣府還會協助處理友善防治，減少家禽損失。

石虎 農地 生態保育

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