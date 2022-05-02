桃市秘書處囤逾4萬組快篩 議員怒：民眾排隊買命賤？

國內疫情升溫，各地出現排隊購買快篩試劑人潮，但桃園市政府秘書處目前仍有4萬組快篩，且每組購入價格僅59元，比現行實名制價格便宜許多，引起市議員不滿，要求釋出給民眾。對此，秘書處長顏子傑表示，這些試劑是協助衛生局採購，提供緊急防疫使用。

中央上月28日起實行快篩實名制，快篩劑常常開賣半小時就銷售一空，雖然今天北台灣下著連綿細雨，還是有許多民眾穿雨衣、撐傘搶買。

市議員詹江村今詢問秘書處，是否準備足夠快篩試劑供同仁使用？顏子傑回答，今年1月經共同契約供應，以每劑59元價格購入，目前仍有超過4萬組。

此話一出，讓議員舒翠玲怒批，一般民眾買快篩要花100元，政府靠共同契約一劑卻只要59元，中間41元到底誰賺走了？「老百姓命就比較賤嗎？排3、4個小時都買不到，為什麼這麼多快篩不先給學生？太離譜了！」議員謝美英也希望市府能盤點庫存並釋出給民眾，以解燃眉之急。

顏子傑受訪表示，這批快篩試劑是在今年1月，政府全面徵收前，透過共同供應契約協助衛生局採購，當時有2種快篩試劑，價格分別為59元、95元，評估後，購買59元的快篩試劑、超過6萬組，這段期間以來因衛生局有緊急使用需求，已陸續提供約2萬組，目前還有4萬組以備不時之需。