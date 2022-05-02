聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市秘書處囤逾4萬組快篩 議員怒：民眾排隊買命賤？

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府秘書處目前仍有4萬組快篩，且每組購入價格僅59元，引起市議員不滿，要求釋出給民眾。圖為雨天買快篩的民眾。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府秘書處目前仍有4萬組快篩，且每組購入價格僅59元，引起市議員不滿，要求釋出給民眾。圖為雨天買快篩的民眾。記者朱冠諭／攝影

國內疫情升溫，各地出現排隊購買快篩試劑人潮，但桃園市政府秘書處目前仍有4萬組快篩，且每組購入價格僅59元，比現行實名制價格便宜許多，引起市議員不滿，要求釋出給民眾。對此，秘書處長顏子傑表示，這些試劑是協助衛生局採購，提供緊急防疫使用。

中央上月28日起實行快篩實名制，快篩劑常常開賣半小時就銷售一空，雖然今天北台灣下著連綿細雨，還是有許多民眾穿雨衣、撐傘搶買。

市議員詹江村今詢問秘書處，是否準備足夠快篩試劑供同仁使用？顏子傑回答，今年1月經共同契約供應，以每劑59元價格購入，目前仍有超過4萬組。

此話一出，讓議員舒翠玲怒批，一般民眾買快篩要花100元，政府靠共同契約一劑卻只要59元，中間41元到底誰賺走了？「老百姓命就比較賤嗎？排3、4個小時都買不到，為什麼這麼多快篩不先給學生？太離譜了！」議員謝美英也希望市府能盤點庫存並釋出給民眾，以解燃眉之急。

顏子傑受訪表示，這批快篩試劑是在今年1月，政府全面徵收前，透過共同供應契約協助衛生局採購，當時有2種快篩試劑，價格分別為59元、95元，評估後，購買59元的快篩試劑、超過6萬組，這段期間以來因衛生局有緊急使用需求，已陸續提供約2萬組，目前還有4萬組以備不時之需。

快篩 實名制 桃園

延伸閱讀

北農快篩未到貨開天窗？ 北市衛生局先借4000劑

學生沒快篩劑有校回不得？ 家長怨不能改SOP嗎？

南港分局傳8警員確診 偵查隊長遭控不讓隊員快篩

陳時中說假消息 網友聲援高嘉瑜證明快篩劑30元

相關新聞

桃市府「擠爆」 部分局處將遷出

桃園市府周邊停車位不足，多位議員昨質疑洽公民眾愈來愈難停車，局處辦公廳舍也不夠，呼籲改善。市府秘書處長顏子傑表示，除了持...

原新竹地院 登錄歷史建築

竹市中正路「原新竹地方法院」具文資保存意義，可與國定古蹟新竹市政府、新竹市議會建築形成重要文資聚落，文化局文資審議委員會...

苗縣「公園2.0」 16鄉鎮今年到位

苗栗縣府運用縣款1.7億多元推動公園2.0計畫，最近加快腳步啟用通霄鎮新生公園、頭份市音樂公園，南庄鄉東村公園、造橋鄉火...

桃市秘書處囤逾4萬組快篩 議員怒：民眾排隊買命賤？

國內疫情升溫，各地出現排隊購買快篩試劑人潮，但桃園市政府秘書處目前仍有4萬組快篩，且每組購入價格僅59元，比現行實名制價...

造橋南瓜季產業文化活動將登場 200公尺南瓜隧道迎遊客

苗栗縣造橋鄉南瓜季產業文化活動，將於5月14日、21日分別在豐湖村牛奶故鄉、農村社區小鋪登場，200公尺長的南瓜隧道，上...

新竹客運擬停駛桃竹竹苗34條路線 竹市監理站協調中

新竹客運在桃竹竹苗4縣市共34條路線，擬在今年9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，新竹市監理站表示，目前仍持續協調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。