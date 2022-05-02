造橋南瓜季產業文化活動將登場 200公尺南瓜隧道迎遊客

苗栗縣造橋鄉南瓜季產業文化活動，將於5月14日、21日分別在豐湖村牛奶故鄉、農村社區小鋪登場，200公尺長的南瓜隧道，上百種造型南瓜展示，還有南瓜料理，副縣長鄧桂菊等人歡迎全國遊客到造橋鄉參加南瓜產業盛事。

造橋鄉南瓜季產業文化活動邁入第14年，鄧桂菊、農糧署北區分署副分署長林美華、縣議會議長鍾東錦秘書、議員廖秀紅，及造橋鄉長黃天貴、鄉農會理事長陳裕福、總幹事彭森華等人，今天在牛奶故鄉邀請遊客到造橋鄉，體驗南瓜特色產業的魅力。

現場架設200公尺長的南瓜隧道，展示琳瑯滿目的造型南瓜，鄧桂菊等人參觀南瓜園栽植的大型南瓜，推薦農會家政班製作的南瓜創新料理，彭森華指出，今年種植的南瓜因天氣異常不易栽植，約20天進入採收期，但產量可能剩下5成，南瓜可存放2、3個月，兼具食用營養及觀賞價值。

今年活動5月14日、21日分別在豐湖村牛奶故鄉、農村社區小鋪舉行，現場將展示上百種造型南瓜，安排街頭藝人、社區社團等藝文表演，還有18鄉鎮市農特產品展售，並提供清蒸南瓜、畜產品等美食免費品嘗。