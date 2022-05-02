新竹客運擬停駛34條路線 竹縣占16條影響民眾通行

新竹客運在桃竹竹苗4縣市共34條路線，擬在今年9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，而竹縣占16條影響大，縣府將請公路總局協調業者續營或由其他業者接手服務。

新竹縣議會今天進行第19屆第7次定期會的總質詢，議員鄭昱芸說，新竹客運要裁撤34條路線，而芎林鄉占有3條，其中，通往竹東鎮的5033線，是民眾就學、就醫的重要路線，縣府要如何因應？

對此，交通旅遊處長游志祥表示，縣府已發函主管機關公路總局新竹區監理所，明確表達縣民的交通服務不能中斷，請公路總局，協調業者續營或轉介其他業者繼續提供服務。

游志祥說，後續，將持續了解處理狀況，並視需要請監理所召開與客運停駛相關的縣市政府協調會議。

議員林禹佑表示，新竹客運停駛影響很多通勤、通學的市民，而連結新竹市、竹北市、到芎林鄉敏實科大路的5615線務必不能取消，另外，也建議縣府轄管公車與市民公車的路網，應朝整合方向。

游志祥說，縣府轄管的市區公車屬一般公車性質，使用者付費，多數路線跨越多個鄉鎮市；竹北市民公車免收費，以類交通車模式運行，路線則由竹北市公所規劃施行，範圍多數僅限於竹北市境內。

他指出，縣府盤點竹北市民公車路線，新增高鐵到竹市等主幹線，補足缺口，未來，也會積極與市公所協調，讓搭乘路網更完善，市民通行更方便。

根據新新竹市監理站提供新聞資料指出，擬停駛的34條路線，依行駛區域分類，全程新竹市境內有1條；跨新竹縣、市境內則有7條路線；跨新竹縣、市及桃園市境內有1條；全程新竹縣境內共有16條；跨新竹縣及桃園市境內有2條；全程苗栗縣境內7條。