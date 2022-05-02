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新竹客運擬停駛桃竹竹苗34條路線 竹市監理站協調中

中央社 / 新竹市2日電
新竹客運。聯合報系資料照片
新竹客運。聯合報系資料照片

新竹客運在桃竹竹苗4縣市共34條路線，擬在今年9月12日營運許可證到期後，不再繼續經營，新竹監理站表示，目前仍持續協調，盼業者繼續營運，或改由其他業者接手。

新竹市監理站提供新聞資料指出，擬停駛的34條路線，依行駛區域分類，全程新竹市境內有1條；跨新竹縣、市境內則有7條路線；跨新竹縣、市及桃園市境內有1條；全程新竹縣境內共有16條；跨新竹縣及桃園市境內有2條；全程苗栗縣境內7條。

新竹市監理站表示，確實收到新竹客運在今年9月12日營運許可證到期後，34條路線不再營運的申請，主要原因是逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，載客量大幅降低。

監理站指出，目前，仍進行與業者協商，預計5月底將與桃竹竹苗4縣市政府共同進行討論。若確定新竹客運不再營運，客運也不會馬上停止，會有緩衝期。

新竹 監理站 桃園

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